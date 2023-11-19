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Евро
Португалия
19.11.2023 21:45 - : -
Исландия
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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 05:29 |
35
0

Португалия – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 19 ноября в 21:45 по Киеву

19 ноября 2023, 05:29 |
35
0
Португалия – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

19 ноября на «Жозе Алваладе» (Лиссабон) пройдет матч 10-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Португалии встретится со сборной Исландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Сборная на чемпионате мира в Катаре дошли до четвертьфинала. Не самый худший результат при Фернанду Сантуше, но сотрудничество с ним, как решили в стране, исчерпало себя. По иронии, его преемником стал Роберто Мартинес, провалившийся с Бельгией на мундиале напрочь. Но на новом месте испанец начал здорово, выполнив свою первую задачу без малейших проблем: Роналду и компания не просто досрочно пробились на Евро, но и показали при этом стопроцентную статистику. Несмотря на это, на ноябрьские поединки позвал тренерский штаб всех ветеранов, от Пепе до Роналду. С Лихтенштейном, правда, чуть не опозорились, начав забивать только во втором тайме.

Исландия

Команда так и не смогла вернуться на собственную вершину. Она, похоже, очень не скоро сможет повторить дебютные свои участия на Евро (2016, и сразу выход в четвертьфинал) и чемпионате мира - все остальные отборы стабильно проигрывались. Чтобы что-то изменить в лучшую сторону сейчас, позвали опытного наставника, Оге Харейде. Но и норвежец не смог добиться какого-то заметного прогресса. Наоборот, большую половину своих очков, 6, взяли за счет побед над глухим андердогом, Лихтенштейном. Но, например, с Люксембургом было поражение 1-3 на выезде и только ничья дома - в итоге и в таблице шли ниже братьев Тиллей и компании. В итоге в ноябре уже не было турнирных серьезных задач. В итоге в Словакии забили пару голов, реализовав свои моменты, но не помешали заслуженному триумфу хозяев. Те выиграли 4-2 и забронировали пропуск на Евро..

Статистика личных встреч

Любопытно, что все 3 отборочных очных поединках были победы Португалии. Но при этом на Евро-2016 все закончилось ничьей 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что избранные снова проявят свой класс. Худо-бедно, но выиграть они дома должны (коэффициент - 1,7).

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Источник Sport.ua
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