МАРТИНЕС: «Сборная Португалии в отборе была на самом высоком уровне»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес дал комментарий после матча с Исландией (2:0).

«Наши болельщики могут ожидать в следующем году очень целеустремленную команду, которая хочет стать лучше. У сборной Португалии невероятно высокие стандарты и высокая конкуренция за места в составе. В больших турнирах все может сводиться к мелочам против лучших игроков мира, а иногда и к небольшим деталям. Мы не можем контролировать результаты. Что мы можем контролировать, так это свои выступления. И в десяти матчах этого отбора мы видели, что наша игра была на самом высоком уровне.

Качество каждого игрока очень важно для победы в матче, но для достижения исторической квалификации, как это было в данном случае, нужна целеустремленность и очень сильная раздевалка. Для тренерского штаба это самый приятный аспект», – цитирует Роберто Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Португалии выиграла в отборе Евро-2024 десять матчей из десяти с общим счетом 36:2.