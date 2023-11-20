Португалия – Исландия – 2:0. Роналду не забил. Видео голов и обзор

Сборная Португалии решила завершить отбор к Евро-2024 со стопроцентным показателем. Лузитане забили два сухих гола в ворота исландцев усилиями Бруну Фернандеша и Рикарду Орты. В эпизоде со вторым мячом ассистентом выступил Криштиану Роналду.

Сборная Португалии выиграла 10 матчей из 10-ти с разницей голов 36:2. Также 100-процентный результат в отборе Евро-2024 может показать Франция, но она играет в группе с пятью командами.

Отбор Евро-2024

10-й тур, Лиссабон

Португалия – Исландия – 2:0

Голы: Бруну Фернандеш, 37 (1:0), Рикарду Орта, 66 (2:0).

Гол Бруну Фернандеша

Гол Рикарду Орты