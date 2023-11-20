Португалия – Исландия – 2:0. Роналду не забил. Видео голов и обзор
Португальцы взяли 30 очков из 30
Сборная Португалии решила завершить отбор к Евро-2024 со стопроцентным показателем. Лузитане забили два сухих гола в ворота исландцев усилиями Бруну Фернандеша и Рикарду Орты. В эпизоде со вторым мячом ассистентом выступил Криштиану Роналду.
Сборная Португалии выиграла 10 матчей из 10-ти с разницей голов 36:2. Также 100-процентный результат в отборе Евро-2024 может показать Франция, но она играет в группе с пятью командами.
Отбор Евро-2024
10-й тур, Лиссабон
Португалия – Исландия – 2:0
Голы: Бруну Фернандеш, 37 (1:0), Рикарду Орта, 66 (2:0).
Гол Бруну Фернандеша
Гол Рикарду Орты
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