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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 02:39 | Обновлено 20 ноября 2023, 02:41
43
0

Португалия – Исландия – 2:0. Роналду не забил. Видео голов и обзор

Португальцы взяли 30 очков из 30

20 ноября 2023, 02:39 | Обновлено 20 ноября 2023, 02:41
43
0
Португалия – Исландия – 2:0. Роналду не забил. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Португалии решила завершить отбор к Евро-2024 со стопроцентным показателем. Лузитане забили два сухих гола в ворота исландцев усилиями Бруну Фернандеша и Рикарду Орты. В эпизоде со вторым мячом ассистентом выступил Криштиану Роналду.

Сборная Португалии выиграла 10 матчей из 10-ти с разницей голов 36:2. Также 100-процентный результат в отборе Евро-2024 может показать Франция, но она играет в группе с пятью командами.

Отбор Евро-2024

10-й тур, Лиссабон

Португалия – Исландия – 2:0

Голы: Бруну Фернандеш, 37 (1:0), Рикарду Орта, 66 (2:0).

Гол Бруну Фернандеша

Гол Рикарду Орты

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Источник Sport.ua
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