Гави получил серьезную травму
Под угрозой даже его участие в Евро-2024
У полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Гави явное подозрение на разрыв передней крестообразной связки правого колена, сообщает AS. Подобную травму обычно лечат не менее полугода.
Официальный сайт испанской федерации футбола подтвердил факт, что у Гави серьезная травма. Углубленное медицинское обследование он пройдет завтра. 19-летний полузащитник получил травму на 23-й минуте отборочного матча против Грузии (3:1).
Примечательно, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте накануне ноябрьских матчей похвалил Гави за невероятную выносливость.
❤️ Este gol es para ti, Gavi.#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/2rfAdH5VCM— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 19, 2023
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