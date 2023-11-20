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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 04:30 | Обновлено 20 ноября 2023, 04:34
137
0

Гави получил серьезную травму

Под угрозой даже его участие в Евро-2024

20 ноября 2023, 04:30 | Обновлено 20 ноября 2023, 04:34
137
0
Гави получил серьезную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

У полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Гави явное подозрение на разрыв передней крестообразной связки правого колена, сообщает AS. Подобную травму обычно лечат не менее полугода.

Официальный сайт испанской федерации футбола подтвердил факт, что у Гави серьезная травма. Углубленное медицинское обследование он пройдет завтра. 19-летний полузащитник получил травму на 23-й минуте отборочного матча против Грузии (3:1).

Примечательно, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте накануне ноябрьских матчей похвалил Гави за невероятную выносливость.

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Источник AS
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