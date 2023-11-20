Гави получил серьезную травму

У полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Гави явное подозрение на разрыв передней крестообразной связки правого колена, сообщает AS. Подобную травму обычно лечат не менее полугода.

Официальный сайт испанской федерации футбола подтвердил факт, что у Гави серьезная травма. Углубленное медицинское обследование он пройдет завтра. 19-летний полузащитник получил травму на 23-й минуте отборочного матча против Грузии (3:1).

Примечательно, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте накануне ноябрьских матчей похвалил Гави за невероятную выносливость.