Игрок ПСЖ в 17 дебютировал за Францию, забил и заработал удаление соперника

18 ноября проходит матч 9-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе В между сборными Франции и Гибралтара.

В стартовом составе французской команды вышел 17-летний игрок «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери.

Заир-Эммери дебютировал за сборную Франции и стал третьим самым младшим дебютантом «трехцветных».

На 16-й минуте после передачи Кингсли Комана Уоррен забил 3-й мяч для Франции в этом поединке. Уже через 2 минуты Этан Сантос сфолил на Заире-Эммери и получил прямую красную карточку.

Однако Уоррен не сумел продолжить поединок и на 19-й был заменен на Юссуфа Фофана.

К слову, Уоррен стал самым младшим голеадором национальной команды Франции за последние 100 лет.

После первого тайма Франция громит Гибралтар 7:0.

