Поставил жирную точку. Кто лучший игрок матча Украина U-19 – Мальта U-19?
Тимур Тутеров забил 3-й гол для сине-желтых в матче отбора к Евро-2024
15 ноября состоялся матч 1-го тура в группе 7 в отборе к Евро-2024 U-19 между командами Украины и Мальты. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «сине-желтых».
Голами за украинскую сборную отличились Богдан Мануйлов, Матвей Пономаренко и Тимур Тутеров.
Тутеров, который находится в системе английского «Сандерленда», забил на 88-й минуте. Именно Тимур был признан лучшим игроком поединка.
Для Тимура это была дебютный матч за сборную Украины U-19.
18 y/o Sunderland forward Timur Tutierov picked up the MOTM award v Malta U19’s today on his 🇺🇦 U19 debut ⚽️⏱️ https://t.co/MjwMzgFNY5 pic.twitter.com/jqmFartT8a— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 15, 2023
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