Поставил жирную точку. Кто лучший игрок матча Украина U-19 – Мальта U-19?

15 ноября состоялся матч 1-го тура в группе 7 в отборе к Евро-2024 U-19 между командами Украины и Мальты. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «сине-желтых».

Голами за украинскую сборную отличились Богдан Мануйлов, Матвей Пономаренко и Тимур Тутеров.

Тутеров, который находится в системе английского «Сандерленда», забил на 88-й минуте. Именно Тимур был признан лучшим игроком поединка.

Для Тимура это была дебютный матч за сборную Украины U-19.

