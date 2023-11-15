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15 ноября 2023, 16:15 | Обновлено 15 ноября 2023, 16:18
392
0

Поставил жирную точку. Кто лучший игрок матча Украина U-19 – Мальта U-19?

Тимур Тутеров забил 3-й гол для сине-желтых в матче отбора к Евро-2024

15 ноября 2023, 16:15 | Обновлено 15 ноября 2023, 16:18
392
0
Поставил жирную точку. Кто лучший игрок матча Украина U-19 – Мальта U-19?
Twitter. Тимур Тутеров

15 ноября состоялся матч 1-го тура в группе 7 в отборе к Евро-2024 U-19 между командами Украины и Мальты. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «сине-желтых».

Голами за украинскую сборную отличились Богдан Мануйлов, Матвей Пономаренко и Тимур Тутеров.

Тутеров, который находится в системе английского «Сандерленда», забил на 88-й минуте. Именно Тимур был признан лучшим игроком поединка.

Для Тимура это была дебютный матч за сборную Украины U-19.

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Источник Sport.ua
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