Победа благодаря голам-красавцам. Украина U-19 обыграла Мальту

Юношеская сборная Украины уверенно победила в матче отбора к Евро-2024 против команды Мальты U-19 (3:1).

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Голом на 17-й минуте поединка отметился полузащитник испанского «Сан Хосе» Богдан Мануйлов. После его удара со штрафного с острого угла вратарь ошибся на выходе, пропустив мяч между рук.

На 59-й минуте встречи счет сравнял 18-летний нападающий Мальты Зак Барбара, но через касание мяч записали на нападающего Украины Матвея Пономаренко. Уже на 71-й минуте игры Матвей имел возможность исправиться. Он мастерски исполнил штрафной, пробив под стенкой соперника. Правда, игрок Мальты все же зацепил мяч, чем помог ему залететь в сетку ворот. Гол записали на Аттарда.

Преимущество Украины закрепил нападающий английского «Сандерленда» Тимур Тутеров. Этот матч стал для него дебютным за юношескую сборную, как и забитый гол.

Далее команде Олега Кузнецова предстоят матчи против Косово (18 ноября) и Словакии (21 ноября).

Евро-2024 U-19. Квалификационный раунд. Группа 7

15.11.2023

Украина U-19 – Мальта U-19 – 3:1

Голы: Мануйлов, 17, Аттард, 71 (автогол), Тутеров, 88 – Пономаренко, 59 (автогол).