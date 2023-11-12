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  4. Фиаско Чехии. Стали известны финалисты Кубка Билли Джин Кинг 2023
ITF
12 ноября 2023, 00:55 |
194
1

Фиаско Чехии. Стали известны финалисты Кубка Билли Джин Кинг 2023

В матче за трофей сойдутся команды Канады и Италии

12 ноября 2023, 00:55 |
194
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Фиаско Чехии. Стали известны финалисты Кубка Билли Джин Кинг 2023
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября были сыграны полуфинальные поединки финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2023.

Сборная Италии уверенно обыграла команду Словении 2:0. Итальянки решили все в одиночных играх. Мартин Тревизан выиграла у Кайи Юван 7:6 (8:6), 6:3, Жасмин Паолини оказалась сильнее Тамары Зиданшек 6:2, 4:6, 6:3.

Во втором полуфинальном матчевом противостоянии Канада выиграла у Чехии 2:1, хотя чешки перед началом встречи считались фаворитками.

Все решилось в парном матче. В одиночных играх Барбора Крейчикова закрыла Марину Стакушин 6:2, 6:1, а Лейла Фернандес вернула интригу, выиграв у Маркеты Вондроушовой 6:2, 2:6, 6:2.

В паре Габриэла Давровски и Лейла Фернандес сенсационно обыграли топовый чешский тандем Барбора Крейчикова / Катерина Синякова 7:5, 7:6 (7:3).

Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты

Финал Кубка Билли Джин Кинг 2023. Финал

Италия – Канада

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Кайя Юван Тамара Зиданшек Габриэла Дабровски Жасмин Паолини Мартина Тревизан Лейла Фернандес Барбора Крейчикова Катерина Синякова Марина Стакушич Маркета Вондроушова женская сборная Италии по теннису женская сборная Словении по теннису женская сборная Канады по теннису женская сборная Чехии по теннису Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Александр Шевченко
Как же Фернандес разобралась с Вондорушевой, смотрел по икс спорту в прямом эфире, любо дорого было смотреть, какие бешенные углы находила кросами и форхенд с бекхендом в движении просто чума, Свитолиной на заметку, как Маркету нужно выносить. Ну и потом еще пару затащила, против чешских монстров, хотя Фернандес с Дабровски, считай тоже элитные парницы, игравшие в финалах шлемов в этом году  только с разными партнершами, так что никакой сенсации в их парной победе нет. Завтра Канада фаворит против Италии
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