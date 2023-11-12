Фиаско Чехии. Стали известны финалисты Кубка Билли Джин Кинг 2023
В матче за трофей сойдутся команды Канады и Италии
11 ноября были сыграны полуфинальные поединки финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2023.
Сборная Италии уверенно обыграла команду Словении 2:0. Итальянки решили все в одиночных играх. Мартин Тревизан выиграла у Кайи Юван 7:6 (8:6), 6:3, Жасмин Паолини оказалась сильнее Тамары Зиданшек 6:2, 4:6, 6:3.
Во втором полуфинальном матчевом противостоянии Канада выиграла у Чехии 2:1, хотя чешки перед началом встречи считались фаворитками.
Все решилось в парном матче. В одиночных играх Барбора Крейчикова закрыла Марину Стакушин 6:2, 6:1, а Лейла Фернандес вернула интригу, выиграв у Маркеты Вондроушовой 6:2, 2:6, 6:2.
В паре Габриэла Давровски и Лейла Фернандес сенсационно обыграли топовый чешский тандем Барбора Крейчикова / Катерина Синякова 7:5, 7:6 (7:3).
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты
Финал Кубка Билли Джин Кинг 2023. Финал
Италия – Канада
ITALIAAAAA!!!!! 🇮🇹— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 11, 2023
Italy are back in the final for the first time since 2013! #BJKCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/thPBMFBkCz
Canada, Billie Jean King Cup finalists for the first time 🇨🇦👏#BJKCupFinals | @TennisCanada pic.twitter.com/bmmUK4DlxE— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 11, 2023
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