Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)

Финал Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 7 по 12 ноября на закрытых хардовых кортах в Севилье (Испания).

Участие в соревнованиях принимают 12 команд:

два финалиста прошлого розыгрыша (Швейцария и Австралия)

9 победителей Квалификации

Польша получила уайлд-кард

Сеяные: Швейцария (1), Австралия (2), Испания (3) и Франция (4). Они возглавили группы по 3 команды в каждой. Победитель выходит в полуфинал.

РАСПИСАНИЕ

8 ноября

11:00. Франция – Италия

17:00. Испания – Канада

7 ноября

11:00. Австралия – Словения – 1:2

17:00. Швейцария – Чехия – 0:3

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа A

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Швейцария 1 0-1 0 2 Чехия 1 1-0 1 3 США

7 ноября

Швейцария – Чехия – 0:3

Линда Носкова (Чехия) – Селин Наеф (Швейцария) – 7:6(3), 4:6, 6:4

Мария Боузкова (Чехия) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:4

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) – Виктория Голубич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – 7:6(3), 6:2

Группа B

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Австралия 1 0-1 0 2 Словения 1 1-0 1 3 Казахстан

7 ноября

Австралия – Словения – 1:2

Кайя Юван (Словения) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:1

Тамара Зиданшек (Словения) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 6:1, 6:4

Кимберли Биррелл / Дарья Сэвилл (Австралия) – Вероника Эрьявец / Эла Нала Милич (Словения) – 7:5, 6:7(2), 10-5

Группа C

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Испания 2 Канада 3 Польша

Группа D

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Франция 2 Италия 3 Германия

8 ноября

Франция – Италия

Ализе Корне (Франция) – Мартина Тревизан (Италия)

Каролин Гарсия (Франция) – Жасмин Паолини (Италия)

Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция) – Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан (Италия)