Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
С 7 по 12 ноября 2023 года в Севилье пройдет третий розыгрыш в новом формате
Финал Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 7 по 12 ноября на закрытых хардовых кортах в Севилье (Испания).
Участие в соревнованиях принимают 12 команд:
- два финалиста прошлого розыгрыша (Швейцария и Австралия)
- 9 победителей Квалификации
- Польша получила уайлд-кард
Сеяные: Швейцария (1), Австралия (2), Испания (3) и Франция (4). Они возглавили группы по 3 команды в каждой. Победитель выходит в полуфинал.
РАСПИСАНИЕ
8 ноября
11:00. Франция – Италия
17:00. Испания – Канада
7 ноября
11:00. Австралия – Словения – 1:2
17:00. Швейцария – Чехия – 0:3
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа A
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Швейцария
|1
|0-1
|0
|2
|Чехия
|1
|1-0
|1
|3
|США
7 ноября
Швейцария – Чехия – 0:3
Линда Носкова (Чехия) – Селин Наеф (Швейцария) – 7:6(3), 4:6, 6:4
Мария Боузкова (Чехия) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:4
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) – Виктория Голубич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – 7:6(3), 6:2
Группа B
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Австралия
|1
|0-1
|0
|2
|Словения
|1
|1-0
|1
|3
|Казахстан
7 ноября
Австралия – Словения – 1:2
Кайя Юван (Словения) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:1
Тамара Зиданшек (Словения) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 6:1, 6:4
Кимберли Биррелл / Дарья Сэвилл (Австралия) – Вероника Эрьявец / Эла Нала Милич (Словения) – 7:5, 6:7(2), 10-5
Группа C
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Испания
|2
|Канада
|3
|Польша
Группа D
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Франция
|2
|Италия
|3
|Германия
8 ноября
Франция – Италия
Ализе Корне (Франция) – Мартина Тревизан (Италия)
Каролин Гарсия (Франция) – Жасмин Паолини (Италия)
Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция) – Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан (Италия)
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