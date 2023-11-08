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  4. Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
ITF
08 ноября 2023, 12:50 | Обновлено 08 ноября 2023, 12:54
188
0

Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)

С 7 по 12 ноября 2023 года в Севилье пройдет третий розыгрыш в новом формате

08 ноября 2023, 12:50 | Обновлено 08 ноября 2023, 12:54
188
0
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
BJKCup

Финал Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 7 по 12 ноября на закрытых хардовых кортах в Севилье (Испания).

Участие в соревнованиях принимают 12 команд:

  • два финалиста прошлого розыгрыша (Швейцария и Австралия)
  • 9 победителей Квалификации
  • Польша получила уайлд-кард

Сеяные: Швейцария (1), Австралия (2), Испания (3) и Франция (4). Они возглавили группы по 3 команды в каждой. Победитель выходит в полуфинал.

РАСПИСАНИЕ

8 ноября

11:00. Франция – Италия
17:00. Испания – Канада

7 ноября

11:00. Австралия – Словения – 1:2
17:00. Швейцария – Чехия – 0:3

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа A

Команда Матчи В-П Очки
1 Швейцария 1 0-1 0
2 Чехия 1 1-0 1
3 США

7 ноября

Швейцария – Чехия – 0:3

Линда Носкова (Чехия) – Селин Наеф (Швейцария) – 7:6(3), 4:6, 6:4
Мария Боузкова (Чехия) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:4
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) – Виктория Голубич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – 7:6(3), 6:2

Группа B

Команда Матчи В-П Очки
1 Австралия 1 0-1 0
2 Словения 1 1-0 1
3 Казахстан

7 ноября

Австралия – Словения – 1:2

Кайя Юван (Словения) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:1
Тамара Зиданшек (Словения) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 6:1, 6:4
Кимберли Биррелл / Дарья Сэвилл (Австралия) – Вероника Эрьявец / Эла Нала Милич (Словения) – 7:5, 6:7(2), 10-5

Группа C

Команда Матчи В-П Очки
1 Испания
2 Канада
3 Польша

Группа D

Команда Матчи В-П Очки
1 Франция
2 Италия
3 Германия

8 ноября

Франция – Италия

Ализе Корне (Франция) – Мартина Тревизан (Италия)
Каролин Гарсия (Франция) – Жасмин Паолини (Италия)
Каролин Гарсия / Кристина Младенович (Франция) – Элизабетта Коччаретто / Мартина Тревизан (Италия)

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Источник Sport.ua
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