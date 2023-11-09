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  4. Известен первый полуфиналист Кубка Билли Джин Кинг
ITF
09 ноября 2023, 15:39 |
169
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Известен первый полуфиналист Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Италии оказалась сильнее Франции и Германии

09 ноября 2023, 15:39 |
169
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Известен первый полуфиналист Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

7 ноября стартовал Финал Кубка Билли Джин Кинг, который проходит на закрытых хардовых кортах в Севилье (Испания).

Сборная Италии в четверг выиграла второй матч в своей группе и первой вышла в полуфинал. Сегодня Мартина Тревизан и Жасмин Паолини разобрались с командой Германии, одолев Еву Лис (7:6, 6:1) и Анну-Лену Фридзам соответственно (6:3, 6:2).

Отметим, что в стартовой встрече итальянки одолели команду Франции (2:1) с Каролин Гарсией в составе.

В плей-офф сборная Италии сразится против победительниц группы B, где играют Словения, Австралия и Казахстан.

Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты

По теме:
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
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Источник Sport.ua
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