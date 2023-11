Известен первый полуфиналист Кубка Билли Джин Кинг

7 ноября стартовал Финал Кубка Билли Джин Кинг, который проходит на закрытых хардовых кортах в Севилье (Испания).

Сборная Италии в четверг выиграла второй матч в своей группе и первой вышла в полуфинал. Сегодня Мартина Тревизан и Жасмин Паолини разобрались с командой Германии, одолев Еву Лис (7:6, 6:1) и Анну-Лену Фридзам соответственно (6:3, 6:2).

Отметим, что в стартовой встрече итальянки одолели команду Франции (2:1) с Каролин Гарсией в составе.

В плей-офф сборная Италии сразится против победительниц группы B, где играют Словения, Австралия и Казахстан.

🇮🇹 FORZA ITALIA 🇮🇹 The first semi-finalists of the #BJKCupFinals . @federtennis pic.twitter.com/sRd9ZdofHR

Paolini seals the win and Italy are in the semifinals! 🇮🇹#BJKCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/1vgaySQH9T