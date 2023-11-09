Мюллер выиграл 102-й матч в ЛЧ, обогнав Касильяса. Сколько у Роналду?
Томас вместе с «Баварией переиграл «Галатасарай» в 4-м туре ЛЧ в группе А
8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе А между командами «Бавария» и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Легенда мюнхенцев Томас Мюллер начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 40-й минуте встречи вместо Джамала Мусиалы.
Для Томаса эта победа стала 102-й в главном еврокубковом клубном турнире.
Мюллер обогнал легендарного Икера Касильяса (101) по количеству побед в ЛЧ и вышел на 2-е место по этому показателю.
Рекордсменом является звездный Криштиану Роналду. У него 115 побед в ЛЧ.
Thomas Müller (102) is now outright second in the most wins in Champions League history, only behind Cristiano Ronaldo (115) pic.twitter.com/8Ad5nkOJfF— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 8, 2023
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