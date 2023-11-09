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  4. Мюллер выиграл 102-й матч в ЛЧ, обогнав Касильяса. Сколько у Роналду?
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 05:25 |
187
0

Мюллер выиграл 102-й матч в ЛЧ, обогнав Касильяса. Сколько у Роналду?

Томас вместе с «Баварией переиграл «Галатасарай» в 4-м туре ЛЧ в группе А

09 ноября 2023, 05:25 |
187
0
Мюллер выиграл 102-й матч в ЛЧ, обогнав Касильяса. Сколько у Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе А между командами «Бавария» и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Легенда мюнхенцев Томас Мюллер начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 40-й минуте встречи вместо Джамала Мусиалы.

Для Томаса эта победа стала 102-й в главном еврокубковом клубном турнире.

Мюллер обогнал легендарного Икера Касильяса (101) по количеству побед в ЛЧ и вышел на 2-е место по этому показателю.

Рекордсменом является звездный Криштиану Роналду. У него 115 побед в ЛЧ.

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рекорд Томас Мюллер Криштиану Роналду Лига чемпионов Икер Касильяс Бавария Галатасарай
Источник Sport.ua
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