08.11.2023 22:00 – FT 2 : 1
Лига чемпионов09 ноября 2023, 02:46 | Обновлено 09 ноября 2023, 03:09
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Бавария – Галатасарай – 2:1. Дубль Кейна вывел мюнхенцев в плей-офф. Видео
Смотрите видеообзор матча 4-го тура ЛЧ в группе А
09 ноября 2023, 02:46 | Обновлено 09 ноября 2023, 03:09
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8 ноября состоялся матч 4-го тура в группе А между командами «Бавария» и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.
Дублем в этом поединке отметился звездный форвард Гарри Кейн. Благодаря этой победе мюнхенцев вышли в плей-офф.
Лига чемпионов. 8 ноября
Группа А. 4-й тур
Бавария – Галатасарай – 2:1
Голы: Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Галатасарай).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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