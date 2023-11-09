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Лига Чемпионов
Бавария
08.11.2023 22:00 – FT 2 : 1
Галатасарай
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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 02:46 | Обновлено 09 ноября 2023, 03:09
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0

Бавария – Галатасарай – 2:1. Дубль Кейна вывел мюнхенцев в плей-офф. Видео

Смотрите видеообзор матча 4-го тура ЛЧ в группе А

09 ноября 2023, 02:46 | Обновлено 09 ноября 2023, 03:09
118
0
Бавария – Галатасарай – 2:1. Дубль Кейна вывел мюнхенцев в плей-офф. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

8 ноября состоялся матч 4-го тура в группе А между командами «Бавария» и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.

Дублем в этом поединке отметился звездный форвард Гарри Кейн. Благодаря этой победе мюнхенцев вышли в плей-офф.

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа А. 4-й тур

Бавария – Галатасарай – 2:1

Голы: Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Галатасарай).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Гарри Кейн Бавария Галатасарай Лига чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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