8 ноября состоялся матч 4-го тура в группе А между командами «Бавария» и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.

Дублем в этом поединке отметился звездный форвард Гарри Кейн. Благодаря этой победе мюнхенцев вышли в плей-офф.

Лига чемпионов. 8 ноября

Группа А. 4-й тур

Бавария – Галатасарай – 2:1

Голы: Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3

Видео голов и обзор матча: