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Лига Чемпионов
Бавария
08.11.2023 22:00 – FT 2 : 1
Галатасарай
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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 04:30 |
320
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Томас ТУХЕЛЬ: «Каждая игра – это игра, для которой мы пригласили Кейна»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Галатасараем» и выход в плей-офф ЛЧ

09 ноября 2023, 04:30 |
320
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Каждая игра – это игра, для которой мы пригласили Кейна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе А между командами «Бавария» и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель прокомментировал победу и выход в плей-офф ЛЧ:

«Мне понравилась игра. Мне понравилась наша интенсивность. Сегодня мы действовали очень агрессивно, очень остро, и это мне очень понравилось. В первом тайме нам не хватало точности на последних 20-30 метрах. Я считаю, что нам нужно было создавать больше моментов. Вы можете видеть ожидаемые голы, но сегодня мы были недостаточно точны. Во втором тайме нам немного повезло, что «Галатасарай» забил гол в офсайде, но мы тоже реализовали свои моменты.

Каждая игра — это игра, для которой мы пригласили Гарри Кейна, потому что он открывает игры и ситуации. Он никогда не теряет уверенности. Мы знаем, каково это, когда нападающие движутся в потоке, и это прекрасно.

Вы можете почти воспринимать [его забитые голы] как нечто само собой разумеющееся, потому что он делает это уже более десяти лет. Но это его первая смена клуба, страны, культуры. Очень хорошо, что он так рано вмешался и взял на себя ответственность; он большая личность.

Я очень горжусь тем, как мы играли. На прошлой неделе было тяжело. Несколько дней назад у нас была выездная игра в Дортмунде, и это до сих пор чувствуется. Но это потрясающее достижение. У нас 12 очков и мы точно лидируем в группе. Это очень важно, потому что это была наша цель».

Нападающий «Баварии» и игрок матча Гарри Кейн:

«Это была тяжелая игра. Мы ожидали еще одной тяжелой игры. Выездной матч был очень похожим. Я думал, что на этот раз мы лучше контролировали игру. Особенно в первом тайме мы попали в заключительную треть при переходе; нам просто не хватило финального прохода или финального финиша. Мы знали, что во втором тайме нам просто нужно сохранить этот импульс.

На трансферы всегда уходит много внимания, как на поле, так и за его пределами. Так что, конечно, всегда есть немного больше давления и ожиданий, но я, очевидно, рад началу [жизни в Мюнхене]. Это тоже заслуга команды. Команда играет очень хорошо, и вокруг меня замечательные игроки, которые меня настраивают и дают шансы.

Мы официально заняли первое место в группе, и это здорово. Я думаю, это показывает, где мы хотим быть как команда. Еще у нас были две очень тяжелые выездные игры – в Копенгагене и Галатасарае, так что начать группу с четырех побед из четырех и уже финишировать на первом месте – это заслуга ребят и персонала. Мы можем получать от этого удовольствие, но мы знаем, что конец бизнеса – это плей-офф».

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер:

«Это была особенная игра, отличная атмосфера. Ночная игра под прожекторами дома – это особенное событие для каждого футболиста. Вернуться на поле вместе с командой Лиги чемпионов против такой великой команды – это нечто особенное для меня».

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Мануэль Нойер Томас Тухель Гарри Кейн Бавария Галатасарай Лига чемпионов пресс-конференция
Источник УЕФА
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