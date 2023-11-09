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Лига Чемпионов
Бавария
08.11.2023 22:00 – FT 2 : 1
Галатасарай
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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 09 ноября 2023, 00:50
257
0

Бавария вышла в плей-офф ЛЧ. Ман Юнайтед в триллере уступил Копенгагену

8 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24

09 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 09 ноября 2023, 00:50
257
0
Бавария вышла в плей-офф ЛЧ. Ман Юнайтед в триллере уступил Копенгагену
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Бавария обыграла Галатасарай (2:1) и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 12 очков из 12. Дубль оформил Гарри Кейн.

Ман Юнайтед на выезде проиграл Копенгагену в очень результативном матче (3:4). Хозяева поля сравняли счет и вырвали победу в последние 10 минут игры.

Ситуация в группе A: Бавария (12 очков), Копенгаген (4), Галатасарай (4), Ман Юнайтед (3).

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 8 ноября

22:00. Копенгаген – Ман Юнайтед – 4:3

Голы: Эль-Юнусси, 45, Гонсалвеш, 45+9, Ларагер, 83, Барджи, 87 – Хойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пен).

22:00. Бавария – Галатасарай – 2:1

Голы: Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3.

Турнирная таблица

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Лига чемпионов Бавария Манчестер Юнайтед Копенгаген Галатасарай видео голов и обзор Гарри Кейн Расмус Хойлунд Бруну Фернандеш
Источник Sport.ua
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