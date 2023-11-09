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Лига Чемпионов
Копенгаген
08.11.2023 22:00 – FT 4 : 3
Манчестер Юнайтед
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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 05:13 |
402
0

ТЕН ХАГ: «2 гола – отменить. Красная Рэшфорду... Никакого отношения к игре»

Главный тренер «Ман Юнайтед» прокомментировал поражение в ЛЧ от «Копенгагена»

09 ноября 2023, 05:13 |
402
0
ТЕН ХАГ: «2 гола – отменить. Красная Рэшфорду... Никакого отношения к игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе А между командами «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

После завершения поединка главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своих подопечных:

«Я думаю, сначала мы играли очень хорошо, пока не получили красную карточку. Красная карточка изменила все. После нее игра стала другой. Я увидел много положительного, но в концовке мы немного потеряли концентрацию. Тяжело так долго играть вдесятером.

Это были лучшие 20 минут, которые я видел в исполнении своей команды. Кроме того, вдесятером мы все еще контролировали ход игры. Мы так упорно боролись, так хорошо играли, и все же не набрали ни одного очка. Это разочаровывает.

Рефери понадобилось так много времени, чтобы принять решение о красной карточке Рэшфорду… Игра не должна быть такой, это не имеет никакого отношения к футболу.

Два пропущенных нами гола нельзя было засчитывать. Это разочаровывает, и не только сегодня. Много решений принималось против нас и в других матчах. Вот такие дела. Но сезон длинный, когда-нибудь все сложится в нашу пользу. Это суровое решение. Он бежал за мячом. Просмотр был завершен, потом он подошел к монитору. Думаю, судья не был уверен.

После перерыва мы играли лучше, но два гола нужно было отменить. В первом случае был офсайд, перед Онана был игрок. Во втором – что тут поделать?»

Нападающий «Ман Юнайтед» Расмус Хойлунд:

«Мы начали очень хорошо; мы контролировали игру. Если не смотреть на результат, думаю, мы справились неплохо. Мы немного отключились; это дало им много веры. Я знаю, как зрители могут помочь команде здесь, и это дало им большой импульс.

Мы также неплохо выступили в начале второго тайма. Мы хорошо владели мячом, постоянно меняли игру и снова вышли вперед. Жаль, что мы здесь, и у нас нет очков, которые можно было бы показать за это».

Полузащитник «Ман Юнайтед» Бруну Фернандеш:

«Нам предстоит подняться на гору, мы должны подняться. У нас есть две игры, и мы должны выиграть эти две игры. До сегодняшнего вечера нашей целью уже было выиграть оставшиеся три игры. Мы не смогли победить сегодня. Нам нужно выиграть следующие два матча».

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Руни Бардагжи (Копенгаген).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Лерагер (Копенгаген).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
45’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Диогу Гонсалвеш (Копенгаген).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Копенгаген).
42’
Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
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Расмус Хойлунд Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг пресс-конференция Манчестер Юнайтед Копенгаген Лига чемпионов
Источник УЕФА
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