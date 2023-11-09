ТЕН ХАГ: «2 гола – отменить. Красная Рэшфорду... Никакого отношения к игре»
Главный тренер «Ман Юнайтед» прокомментировал поражение в ЛЧ от «Копенгагена»
8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе А между командами «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
После завершения поединка главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своих подопечных:
«Я думаю, сначала мы играли очень хорошо, пока не получили красную карточку. Красная карточка изменила все. После нее игра стала другой. Я увидел много положительного, но в концовке мы немного потеряли концентрацию. Тяжело так долго играть вдесятером.
Это были лучшие 20 минут, которые я видел в исполнении своей команды. Кроме того, вдесятером мы все еще контролировали ход игры. Мы так упорно боролись, так хорошо играли, и все же не набрали ни одного очка. Это разочаровывает.
Рефери понадобилось так много времени, чтобы принять решение о красной карточке Рэшфорду… Игра не должна быть такой, это не имеет никакого отношения к футболу.
Два пропущенных нами гола нельзя было засчитывать. Это разочаровывает, и не только сегодня. Много решений принималось против нас и в других матчах. Вот такие дела. Но сезон длинный, когда-нибудь все сложится в нашу пользу. Это суровое решение. Он бежал за мячом. Просмотр был завершен, потом он подошел к монитору. Думаю, судья не был уверен.
После перерыва мы играли лучше, но два гола нужно было отменить. В первом случае был офсайд, перед Онана был игрок. Во втором – что тут поделать?»
Нападающий «Ман Юнайтед» Расмус Хойлунд:
«Мы начали очень хорошо; мы контролировали игру. Если не смотреть на результат, думаю, мы справились неплохо. Мы немного отключились; это дало им много веры. Я знаю, как зрители могут помочь команде здесь, и это дало им большой импульс.
Мы также неплохо выступили в начале второго тайма. Мы хорошо владели мячом, постоянно меняли игру и снова вышли вперед. Жаль, что мы здесь, и у нас нет очков, которые можно было бы показать за это».
Полузащитник «Ман Юнайтед» Бруну Фернандеш:
«Нам предстоит подняться на гору, мы должны подняться. У нас есть две игры, и мы должны выиграть эти две игры. До сегодняшнего вечера нашей целью уже было выиграть оставшиеся три игры. Мы не смогли победить сегодня. Нам нужно выиграть следующие два матча».
События матча
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