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Лига Чемпионов
Копенгаген
08.11.2023 22:00 – FT 4 : 3
Манчестер Юнайтед
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Лига чемпионов
09 ноября 2023, 03:14 |
281
0

Копенгаген – Манчестер Юнайтед – 4:3. Матч-триллер с удалением. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура ЛЧ в группе А

09 ноября 2023, 03:14 |
281
0
Копенгаген – Манчестер Юнайтед – 4:3. Матч-триллер с удалением. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе А между командами «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Копенгаген – Ман Юнайтед – 4:3

Голы: Эль-Юнусси, 45, Гонсалвеш, 45+9, Лерагер, 83, Барджи, 87 – Хойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пен).

Удаление: Рэшфорд, 42 (МЮ)

Видео голов и обзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Руни Бардагжи (Копенгаген).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Лерагер (Копенгаген).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
45’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Диогу Гонсалвеш (Копенгаген).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Копенгаген).
42’
Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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