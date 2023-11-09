8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе А между командами «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Копенгаген – Ман Юнайтед – 4:3

Голы: Эль-Юнусси, 45, Гонсалвеш, 45+9, Лерагер, 83, Барджи, 87 – Хойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пен).

Удаление: Рэшфорд, 42 (МЮ)

Видео голов и обзор матча: