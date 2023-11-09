08.11.2023 22:00 – FT 4 : 3
Лига чемпионов09 ноября 2023, 03:14 |
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Копенгаген – Манчестер Юнайтед – 4:3. Матч-триллер с удалением. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура ЛЧ в группе А
09 ноября 2023, 03:14 |
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8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе А между командами «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
Копенгаген – Ман Юнайтед – 4:3
Голы: Эль-Юнусси, 45, Гонсалвеш, 45+9, Лерагер, 83, Барджи, 87 – Хойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пен).
Удаление: Рэшфорд, 42 (МЮ)
Видео голов и обзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Руни Бардагжи (Копенгаген).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Лерагер (Копенгаген).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
45’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Диогу Гонсалвеш (Копенгаген).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Копенгаген).
42’
Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
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