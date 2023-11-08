Зинченко вышел на второй тайм матча Арсенал – Севилья
Украинец появился на поле на замену
8 ноября в Лондоне проходит поединок 4-го тура Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Севильей».
После первого тайма со счетом 1:0 побеждали «канониры».
В перерыве матча в составе «Арсенала» появился украинец Александр Зинченко, который начал встречу на скамейке запасных. Он заменил Такехиро Томиясу.
Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Севилья».
A change at the break by the boss...— Arsenal (@Arsenal) November 8, 2023
↩️ Tomiyasu
🔛 Zinchenko
🔴 1-0 🔵 (46) pic.twitter.com/Gza7XVkLTA
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