Зинченко вышел на второй тайм матча Арсенал – Севилья

8 ноября в Лондоне проходит поединок 4-го тура Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Севильей».

После первого тайма со счетом 1:0 побеждали «канониры».

В перерыве матча в составе «Арсенала» появился украинец Александр Зинченко, который начал встречу на скамейке запасных. Он заменил Такехиро Томиясу.

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Севилья».

A change at the break by the boss...



↩️ Tomiyasu

🔛 Zinchenko



🔴 1-0 🔵 (46) pic.twitter.com/Gza7XVkLTA