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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 23:06 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:14
403
0

Зинченко вышел на второй тайм матча Арсенал – Севилья

Украинец появился на поле на замену

08 ноября 2023, 23:06 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:14
403
0
Зинченко вышел на второй тайм матча Арсенал – Севилья
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

8 ноября в Лондоне проходит поединок 4-го тура Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Севильей».

После первого тайма со счетом 1:0 побеждали «канониры».

В перерыве матча в составе «Арсенала» появился украинец Александр Зинченко, который начал встречу на скамейке запасных. Он заменил Такехиро Томиясу.

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Севилья».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Севилья Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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