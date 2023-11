Мудрик получил улучшенную карточку FC 24 после победы над Тоттенхэмом

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик улучшил свой рейтинг на игровой карточке в футбольном симуляторе FC24 от EA Sports. Если раньше у украинца был рейтинг 85, то теперь - 87.

Это произошло после победы «синих» над «Тоттенхэмом» со счетом 4:1 в 11-м туре АПЛ в формате showdown. В этом формате два игрока играют друг с другом до начала реального футбольного матча. Победитель матча получает +2 к своему рейтингу (в случае ничьей - +1 к обоим). Мудрик играл против нападающего «шпор» Деяна Кулушевски.

Михаил Петрович Мудрик — украинский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Украины.

What on earth was that game... #TotChe



Mudryk gets the Showdown Upgrade ✅ #FC24 pic.twitter.com/sUpVmN1biU