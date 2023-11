ВИДЕО. Бодались и толкались. Митрович устроил смешную драку с соперником

6 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов Азии саудовский клуб «Аль-Хиляль» в гостях выиграл у индийского «Мумбаи Сити» (2:0).

У победителей отличились бразилец Мишаэл и главный бомбардир команды Александар Митрович.

При этом серб Митрович запомнился интересным эпизодом. устроив драку с игроком соперником по имени Мехтаб Сингх.

ВИДЕО. Бодались и толкались. Митрович устроил драку с соперником в ЛЧ Азии

#Mehtab is like: Oi don’t mess with me’



Yellow for Mitrovic & Mehtab Singh as both of them gets into a fight ..

Half time: 0-0. #ACL2023 #MUMvHIL #IndianFootball #MUMvHIL #MumbaiCityFc #MumbaiCity pic.twitter.com/ZlfzvheICQ