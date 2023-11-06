Лига чемпионов Азии. Митрович снова забил за Аль-Хиляль. Есть разгром 9:0
Саудовский Аль-Хиляль лидирует в группе, набрав 10 очков из 12
5 ноября состоялись 6 матчей 4-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовский клуб «Аль-Хиляль» в гостях выиграл у индийского Мумбаи Сити (2:0).
У победителей отличились бразилец Мишаэл и главный бомбардир команды Александар Митрович.
Аль-Хилляль лидирует в группе, набрав 10 очков из 12. Столько же имеет Навбахор из Узбекистана.
Сепахан из Ирана разгромил АГМК из Узбекистана с унизительным счетом 9:0.
В другом матче игрового дня Аль-Иттихад с Каримом Бензема и Нголо Канте сенсационно проиграл клубу Аль-Кува Аль-Джавия из Ирака (0:2).
Лига чемпионов Азии
3-й тур, 24 октября
Мумбаи Сити (Индия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 0:2
Голы: Мишаэл, 62, Митрович, 85
Другие результаты игрового дня
- Аль-Кува Аль-Джавия (Ирак) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 2:0
- Насаф Карши (Узбекистан) – Аль-Шарджа (ОАЭ) – 1:1
- Нассаджи Мазандаран (Иран) – Навбахор Наманган (Узбекистан) – 1:3
- Аль-Фейсали Амман (Иордания) – Аль-Садд (Катар) – 2:0
- Сепахан (Иран) – АГМК (Узбекистан) – 9:0
Турнирные таблицы
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