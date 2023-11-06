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  4. Аль-Иттихад с Бензема и Канте сенсационно уступил клубу из Ирака в ЛЧ Азии
Саудовская Аравия
06 ноября 2023, 17:11 |
612
0

Аль-Иттихад с Бензема и Канте сенсационно уступил клубу из Ирака в ЛЧ Азии

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу ФК «Аль-Кува Аль-Джавия»

06 ноября 2023, 17:11 |
612
0
Аль-Иттихад с Бензема и Канте сенсационно уступил клубу из Ирака в ЛЧ Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

6 ноября состоялся матч 4-го Лиги чемпионов Азии в группе С между командами «Аль-Кува Аль-Джавия» и «Аль-Иттихад». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Ирака.

Счет в матче открыл Али Джазим на 44-й минуте. Уже на 52-й Моханнад Абдулрахим удвоил преимущество хозяев.

Звездный французские футболисты гостей Карим Бензема и Н'Голо Канте отыграли весь поединок, но так и не сумели помочь «Аль-Иттихаду» отыграться.

Сейчас «тигры» располагаются на 1-м месте в группе С с 9 очками после 4 туров. «Аль-Кува Аль-Джавия» благодаря этой победе поднялась на вторую строчку (7 пунктов). «Сепахан» (4 очка) и ОКМК (0 очков) сыграют матч 4-го тура позже.

Лига чемпионов Азии. 4-й тур. 6 ноября

Аль-Кува Аль-Джавия – Аль-Иттихад – 2:0

Голы: Джазим, 44, Абдулрахим, 52

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Источник Sport.ua
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