Аль-Иттихад с Бензема и Канте сенсационно уступил клубу из Ирака в ЛЧ Азии
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу ФК «Аль-Кува Аль-Джавия»
6 ноября состоялся матч 4-го Лиги чемпионов Азии в группе С между командами «Аль-Кува Аль-Джавия» и «Аль-Иттихад». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Ирака.
Счет в матче открыл Али Джазим на 44-й минуте. Уже на 52-й Моханнад Абдулрахим удвоил преимущество хозяев.
Звездный французские футболисты гостей Карим Бензема и Н'Голо Канте отыграли весь поединок, но так и не сумели помочь «Аль-Иттихаду» отыграться.
Сейчас «тигры» располагаются на 1-м месте в группе С с 9 очками после 4 туров. «Аль-Кува Аль-Джавия» благодаря этой победе поднялась на вторую строчку (7 пунктов). «Сепахан» (4 очка) и ОКМК (0 очков) сыграют матч 4-го тура позже.
Лига чемпионов Азии. 4-й тур. 6 ноября
Аль-Кува Аль-Джавия – Аль-Иттихад – 2:0
Голы: Джазим, 44, Абдулрахим, 52
November 6, 2023
⏰ FT | 🇮🇶 Air Force Club 2⃣-0⃣ Al Ittihad 🇸🇦— #ACL (@TheAFCCL) November 6, 2023
Air Force Club boost their chances of progression with a valuable home win 💪#ACL | #AFCvITH pic.twitter.com/Z89GojVDzc
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