Карим БЕНЗЕМА: «Я не Роналду, который думает только о том, как забить»

Французский форвард ФК «Аль-Иттихад» Карим Бензема оценил свое выступление в текущем сезоне, а также признался, что не думает о противостоянии с Криштиану Роналду, который играет в чемпионате Саудовской Аравии:

«Я хочу кое-что сказать: я не похож на Роналду, который думает только о том, чтобы забивать голы. Для меня важнее всего победить на футбольном поле. Если я смогу забить больше голов за свою команду, чем он, то буду счастлив.

Мне нравится футбол, нравится забивать голы, делать голевые передачи, помогать своей команде. Потому что клуб для меня важнее всего. Поэтому я счастлив.

Мы отлично выступаем в текущем сезоне с потрясающими болельщиками. Они подталкивают нас, поэтому мы делаем то, что нужно; выходим на поле, чтобы одолеть соперника. Конечно, мы смотрим на конкуренцию с другими клубами, потому что они тоже хороши, но мы концентрируемся на ФК «Аль-Иттихад», – признался Бензема.

В сезоне 2024/25 Карим провел 17 матчей в чемпионате, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. «Аль-Иттихад» набрал 52 балла и возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от ближайшего преследователя составляет четыре очка.