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  4. Источник: Подолье сделало предложение экс-голкиперу Днепра-1 Валерию Юрчуку
Украина. Первая лига
17 февраля 2025, 17:26 |
142
0

Источник: Подолье сделало предложение экс-голкиперу Днепра-1 Валерию Юрчуку

Футболист находится в статусе свободного агента

17 февраля 2025, 17:26 |
142
0
Источник: Подолье сделало предложение экс-голкиперу Днепра-1 Валерию Юрчуку
СК Днепр-1. Валерий Юрчук

Бывший голкипер СК «Днепр-1» Валерий Юрчук может продолжить карьеру в клубе Первой лиги. Опытным вратарем интересуется Подолье.

Об интересе хмельницкого клуба к 34-летнему голкиперу сообщает журналист Дмитрий Венков. По информации источника «Подолье» уже сделало предложение Юрчуку. Также интерес к футболиста проявляют другие украинские и зарубежные клубы.

Валерий Юрчук получил статус свободного агента после снятия СК «Днепр-1» с чемпионата летом 2024 года. С того времени голкипер находится в поисках нового клуба. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Валерий Юрчук высказался по поводу слухов о переходе в «Карпаты».

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Валерий Юрчук Подолье Хмельницкий трансферы свободный агент Днепр-1 Карпаты Львов
Сергей Турчак Источник: Telegram
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