Источник: Подолье сделало предложение экс-голкиперу Днепра-1 Валерию Юрчуку

Бывший голкипер СК «Днепр-1» Валерий Юрчук может продолжить карьеру в клубе Первой лиги. Опытным вратарем интересуется Подолье.

Об интересе хмельницкого клуба к 34-летнему голкиперу сообщает журналист Дмитрий Венков. По информации источника «Подолье» уже сделало предложение Юрчуку. Также интерес к футболиста проявляют другие украинские и зарубежные клубы.

Валерий Юрчук получил статус свободного агента после снятия СК «Днепр-1» с чемпионата летом 2024 года. С того времени голкипер находится в поисках нового клуба. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Валерий Юрчук высказался по поводу слухов о переходе в «Карпаты».