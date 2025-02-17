Источник: Подолье сделало предложение экс-голкиперу Днепра-1 Валерию Юрчуку
Футболист находится в статусе свободного агента
Бывший голкипер СК «Днепр-1» Валерий Юрчук может продолжить карьеру в клубе Первой лиги. Опытным вратарем интересуется Подолье.
Об интересе хмельницкого клуба к 34-летнему голкиперу сообщает журналист Дмитрий Венков. По информации источника «Подолье» уже сделало предложение Юрчуку. Также интерес к футболиста проявляют другие украинские и зарубежные клубы.
Валерий Юрчук получил статус свободного агента после снятия СК «Днепр-1» с чемпионата летом 2024 года. С того времени голкипер находится в поисках нового клуба. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в 50 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Валерий Юрчук высказался по поводу слухов о переходе в «Карпаты».
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