В Бразилии перед матчем умер 26-летний футболист

26-летний футболист бразильского клуба «XV де Жау» Габриэль Попо умер на тренировочной базе за несколько часов до игры против «Униан Сузано».

По информации Footboom, игроку оказали всю необходимую медицинскую помощь, но врачи были бессильны.

Как сообщает источник, полузащитника «XV де Жау» обнаружил в комнате его одноклубник. Игрок уже был без сознания.

За жизнь Габриэля Попо сначала боролись клубные врачи, а затем медики скорой помощи.

К сожалению, игрок умер, так и не придя в сознание.

Матч третьего дивизиона Паулисты между «XV де Жау» и «Униан Сузано» был перенесен.

Сейчас полиция расследует причины смерти футболиста.

Ранее стало известно о смерти многолетнего президента футбольного клуба «Порту».