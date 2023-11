Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал не планирует кого-то покупать зимой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что испанский клуб не планирует усиливаться на рынке в зимнее трансферное окно.



«Мы никого не планируем покупать зимой. Я думаю, что зимнее трансферное окно будет выключено для нас. Милитао и Куртуа должны вернуться к концу сезона. Летом, возможно, и будут какие-то усиления, но в январе точно нет», – сказал Анчелотти.

В настоящее время мадридский «Реал» занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги с 29 очками.

Ранее мадридский «Реал» на своем официальном сайте опроверг информацию о переговорах по поводу трансфера звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

🚨⚪️ Ancelotti: “We are not planning to sign ANY player in January. I think the January market is OFF for us”.



“Militão and Courtois will return before the end of the season. Nothing is set to happen in January. In summer, maybe…”. pic.twitter.com/Z6NYSOUHHZ