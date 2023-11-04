Пресс-служба Реала: «Переговоры с Мбаппе не проводились»

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте опроверг информацию о переговорах по поводу трансфера звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Учитывая информацию, недавно обнародованную и опубликованную разными СМИ, в которой есть предположения о якобы переговорах между футболистом Килианом Мбаппе и мадридским клубом, «Реал Мадрид» хочет заявить, что эта информация абсолютно неправдива и что таких переговоров не было», – говорится в сообщении мадридского клуба.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 12 голов и 1 ассист в 13 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Ранее стало известно, что на француза нацелился английский «Ливерпуль».