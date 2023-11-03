Ливерпуль надеется подписать Мбаппе
«Красные» не отказались от борьбы за форварда «ПСЖ»
«Ливерпуль» не отказался от борьбы за звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года, после чего он может стать свободным агентом. Сам игрок мечтает о переходе в «Реал», который и является главным претендентом на 24-летнего французского форварда. Несмотря на это, «Ливерпуль» все еще надеется убедить Мбаппе перебраться в АПЛ.
В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 12 голов и 1 ассист в 12 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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