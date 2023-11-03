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Англия
03 ноября 2023, 16:44 |
246
0

Ливерпуль надеется подписать Мбаппе

«Красные» не отказались от борьбы за форварда «ПСЖ»

03 ноября 2023, 16:44 |
246
0
Ливерпуль надеется подписать Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«Ливерпуль» не отказался от борьбы за звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года, после чего он может стать свободным агентом. Сам игрок мечтает о переходе в «Реал», который и является главным претендентом на 24-летнего французского форварда. Несмотря на это, «Ливерпуль» все еще надеется убедить Мбаппе перебраться в АПЛ.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 12 голов и 1 ассист в 12 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Источник L'Equipe
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