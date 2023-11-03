Ливерпуль надеется подписать Мбаппе

«Ливерпуль» не отказался от борьбы за звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года, после чего он может стать свободным агентом. Сам игрок мечтает о переходе в «Реал», который и является главным претендентом на 24-летнего французского форварда. Несмотря на это, «Ливерпуль» все еще надеется убедить Мбаппе перебраться в АПЛ.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 12 голов и 1 ассист в 12 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.