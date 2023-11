Тьяго АЛЬМАДА: «Мечтаю играть в Европе и надеюсь, что так и будет»

Полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» Тьяго Альмада не планирует оставаться в американском чемпионате после окончания контракта с нынешним клубом.

«В первую очередь хочу завершить сезон в MLS до декабря, а в январе посмотрим, какой у меня будет выбор. Мечтаю играть в Европе и надеюсь, что так и будет», – сказал Альмада.

Напомним, что Тьяго Альмада в 2022 году стал первым действующим игроком MLS, который выиграл чемпионат мира. В нынешнем сезоне в составе «Атланта Юнайтед» 22-летний Альмада сыграл 33 матча, забил 12 голов и сделал 16 результативных передач.

🇦🇷 Thiago Almada on his future: “First I want to finish my season here in MLS until December and then we will see what options I’ll have in January”.



“My dream is to play in Europe and let’s hope it happens…”, told @gastonedul. pic.twitter.com/wpc0aTnhs5