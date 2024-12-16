16 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Верес.

Коллективы играют на одноименном стадионе хозяев имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

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На 23-й минуте поединка Владислав Ванат вывел бело-синих вперед. Подопечные Александра Шовковского красиво разыграли штрафной, удивив соперников, которые явно ожидали навеса.

Ванат забил 10-й гол в текущем сезоне чемпионата Украины.

❗️ ВИДЕО. Домашняя заготовка СаШо. Как Ванат забил в матче Динамо – Верес

ГОЛ! 1:0 Ванат, 23 мин.