ВИДЕО. Домашняя заготовка СаШо. Как Ванат забил в матче Динамо – Верес
Владислав вывел киевлян вперед на 23-й минуте поединка 17-го тура УПЛ
16 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Верес.
Коллективы играют на одноименном стадионе хозяев имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
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На 23-й минуте поединка Владислав Ванат вывел бело-синих вперед. Подопечные Александра Шовковского красиво разыграли штрафной, удивив соперников, которые явно ожидали навеса.
Ванат забил 10-й гол в текущем сезоне чемпионата Украины.
❗️ ВИДЕО. Домашняя заготовка СаШо. Как Ванат забил в матче Динамо – Верес
ГОЛ! 1:0 Ванат, 23 мин.
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