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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 13:31 | Обновлено 16 декабря 2024, 13:53
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ВИДЕО. Домашняя заготовка СаШо. Как Ванат забил в матче Динамо – Верес

Владислав вывел киевлян вперед на 23-й минуте поединка 17-го тура УПЛ

16 декабря 2024, 13:31 | Обновлено 16 декабря 2024, 13:53
1500
1
ВИДЕО. Домашняя заготовка СаШо. Как Ванат забил в матче Динамо – Верес
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

16 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Верес.

Коллективы играют на одноименном стадионе хозяев имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 23-й минуте поединка Владислав Ванат вывел бело-синих вперед. Подопечные Александра Шовковского красиво разыграли штрафной, удивив соперников, которые явно ожидали навеса.

Ванат забил 10-й гол в текущем сезоне чемпионата Украины.

❗️ ВИДЕО. Домашняя заготовка СаШо. Как Ванат забил в матче Динамо – Верес

ГОЛ! 1:0 Ванат, 23 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Джей Гетсбі
 Скажіть,навмисно в лапки не взяли словосполучення "домашня заготовка"?😂 Бо вийшло круто - домашня заготовка Сашо. Дуже влучно 👍
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