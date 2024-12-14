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14 декабря 2024, 01:50 |
49
0

ВИДЕО. Лионель Месси теперь в Fortnite! Ты можешь поиграть GOAT'ом

Персонаж Лионеля Месси дебютировал в игре

14 декабря 2024, 01:50 |
49
0
ВИДЕО. Лионель Месси теперь в Fortnite! Ты можешь поиграть GOAT'ом
Fortnite. Лионель Месси

Персонаж нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси теперь доступен в «Fortnite».

«Fortnite» – это популярная многопользовательская онлайн-игра, в которой игроки соревнуются в формате battle royale, стремясь остаться последним.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Теперь каждый из игроков может поиграть скином GOAT'а и немножко побыть Лионелем Месси.

Многие пользователи уже оценили эмоут «золотая коза», которая забавно проговаривает «Мееесси!»:

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Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
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