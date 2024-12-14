ВИДЕО. Лионель Месси теперь в Fortnite! Ты можешь поиграть GOAT'ом
Персонаж Лионеля Месси дебютировал в игре
Персонаж нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси теперь доступен в «Fortnite».
«Fortnite» – это популярная многопользовательская онлайн-игра, в которой игроки соревнуются в формате battle royale, стремясь остаться последним.
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Теперь каждый из игроков может поиграть скином GOAT'а и немножко побыть Лионелем Месси.
Многие пользователи уже оценили эмоут «золотая коза», которая забавно проговаривает «Мееесси!»:
Fortnite used Messi’s iconic meme audio for his emote pic.twitter.com/Pej3L32NXk— Dexerto (@Dexerto) December 13, 2024
MESSI x FORTNITE SKINS INGAME!! pic.twitter.com/CpIvIwOQhK— HYPEX (@HYPEX) December 13, 2024
Lionel Messi’s skin on Fortnite 🔥— Pain.𝕏 (@GBarca_) December 13, 2024
pic.twitter.com/U7vofrwGeB
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