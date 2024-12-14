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Major League Soccer
14 декабря 2024, 10:33 |
70
1

Встреча с Байденом, партнерство с Месси. Как прошел MLS-2024 для украинцев

Рассказываем о том, как показали себя за океаном наши Сваток, Чеберко и Кривцов

14 декабря 2024, 10:33 |
70
1
Встреча с Байденом, партнерство с Месси. Как прошел MLS-2024 для украинцев

Для многих европейских почитателей футбола североамериканская MLS до сих пор является чем-то экзотическим и непонятным. Странные правила с разбивкой на конференции и последующим плей-офф, непривычные трофеи (Supporters' Shield вручается победителю регулярного сезона, а Кубок MLS – команде, которая окажется лучшей по итогам чемпионского плей-офф), достаточно запутанные правила регистрации игроков, особенно с учетом ограничений по размеру заработной платы (так называемое «правило Бекхэма», которое именуется правилом назначенного игрока по-прежнему играет важную роль) – все это для европейских фанатов выглядит достаточно странно. Да и слава соревнования, в которое предпочитают ехать доигрывать звезды-ветераны из Европы пока все еще преследует MLS, хотя на самом деле в этой лиге уже полным-полно и молодых талантов, за которыми вовсю охотятся топовые клубы Старого континента.

В сезоне-2024 обладателем Supporters' Shield стал «Интер Майами», который известен во всем мире как команда, за которую выступает аргентинский гений Лионель Месси, а вот Кубок MLS «цаплям» взять не удалось. Главный трофей североамериканского футбола достался «Лос-Анджелес Гэлакси», которому удалось завоевать его уже шестой раз в истории, что является лучшим результатом среди всех остальных команд континента. Интересно, что оба эти клуба – «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» – являются отнюдь не чужими для уже упоминавшегося выше вскользь Дэвида Бекхэма…

Но сегодня мы предлагаем поговорить не о Бекхэме, а о том, как сложился сезон-2024 в MLS для украинских легионеров, тем более, что по состоянию на концовку чемпионата таковых в турнире было заявлено аж трое, а это совсем немало, учитывая реалии…

Александр Сваток

Возраст: 30 лет
Амплуа: центральный защитник
Клуб: «Остин»
Статистика в MLS-2024: 6 матчей (регулярный сезон)

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сваток – достаточно новая фигура для MLS. В эту лигу украинский центрбек перебрался только в конце июля нынешнего года, когда его контракт у развалившегося буквально на глазах «Днепра-1» за 1,2 миллиона евро выкупил «Остин». Дебютировать в новом для себя чемпионате Сватку удалось лишь спустя два месяца после переезда в США – в середине сентября, а уже в начале октября руководство «Остина» отправило в отставку с поста главного тренера первой команды американского специалиста Джоша Волффа, который возглавлял коллектив с начала 2020 года.

Уход Волффа во многом был связан с тем, что «Остину» не удалось пробиться в плей-офф Кубка MLS. Команда Сватка финишировала десятой в Западной конференции, уступив пять пунктов «Ванкувер Уайткэпс» и «Портленд Тимберс», которые заработали возможность в очном матче оспорить последнюю путевку в плей-офф от своей конференции. Украинский центрбек успел сыграть 6 матчей до завершения регулярной части сезона за «Остин», в которых его команда добыла две победы, дважды сыграла вничью и два раза проиграла.

В целом Сваток заслужил весьма положительные отзывы о своей игре, однако пока практически все наблюдатели сходятся во мнении, что украинец сыграл недостаточно много, чтобы делать о его готовности быть полезным «Остину» более существенные выводы. Впрочем, уже сейчас понятно, что Александр точно останется играть за коллектив из штата Техас и в сезоне-2025, при том, что его контракт с «Остином» рассчитан до конца 2027 года и содержит опцию пролонгации еще на один сезон.

Новым наставником «Остина» недавно был утвержден 44-летний испанец Нико Эстевес. В США он известен тем, что прежде работал ассистентом у Грегга Берхалтера в «Коламбус Крю» и национальной сборной страны. В 2022-м, 2023-м и первой части сезона-2024 Эстевес работал главным тренером «Далласа», но затем это сотрудничество было прекращено. В «Остине» считают, что испанец сумеет как минимум вывести команду в плей-офф Кубка MLS в следующем году, а сам Эстевес, судя по тому, что уже просочилось в СМИ, рассчитывает на подавляющее большинство своих нынешних подопечных, в том числе и Сватка, и не собирается затевать масштабную кадровую революцию в «Остине».

Евгений Чеберко

Возраст: 26 лет
Амплуа: центральный защитник
Клуб: «Коламбус Крю»
Статистика в MLS-2024: 25 матчей, 1 гол (регулярный сезон), 2 матча (плей-офф)

Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний украинский центрбек Евгений Чеберко переехал в США еще летом минувшего года. Тогда воспитанника академии «Днепра» за 1 миллион евро у хорватского «Осиека» выкупил «Коламбус Крю». Адаптация к новой стране и новой лиге у Чеберко в чем-то происходила по тому же сценарию, что и у Александра Сватка, о котором мы уже успели поговорить чуть выше. Евгений сыграл только 197 минут в рамках 6 поединков регулярной части сезона-2023, а затем ему также доверили 53 минуты в трех поединках уже на стадии плей-офф Кубка MLS. Что правда, в отличие от Сватка, Чеберко с ходу посчастливилось разжиться за океаном первым трофеем, ведь «Коламбус Крю» выиграл Кубок MLS-2023, обыграв в финале «Лос-Анджелес» (2:1), а сам украинец провел в том поединке на поле 7 минут.

Основным футболистом «Коламбус Крю» Чеберко стал уже по ходу сезона-2024. Начинал его украинец в статусе футболиста ротации, но уже исходу четверти дистанции доказал тренерскому штабу команды из штата Огайо, что достоин значительно большего доверия и игрового времени. В итоге Чеберко сыграл 25 матчей и забил 1 мяч в рамках «регулярки», а также поучаствовал в обоих матчах «Коламбус Крю» на стадии плей-офф.

В регулярной части сезона команда украинского центрбека показывала очень качественный футбол и финишировала второй в Восточной конференции, уступив лишь звездному «Интер Майами», где верховодили звезды калибра Лионеля Месси, Луиса Суареса и Серхио Бускетса. А вот на стадии плей-офф с «Коламбус Крю» произошла катастрофа – в первом же раунде эта команда проиграла будущему финалисту Кубка MLS «Нью-Йорк Ред Буллз», и вылетела из дальнейшей борьбы.

Впрочем, без позитивных моментов для Чеберко и «Коламбус Крю» в сезоне-2024, к счастью, также не обошлось. Представитель штата Огайо стал победителем Кубка лиг – ежегодного турнира, проводимого с 2019 года между клубами MLS и мексиканской Лиги МХ. В финале этого соревнования, которое проходило в достаточно скоротечном формате («Коламбус Крю» в период с 10 по 26 августа провел пять поединков на стадии плей-офф) Чеберко сыграл 15 минут, а его команда выиграла у «Лос-Анджелеса» со счетом 3:1, впервые в истории завоевав этот пока еще не настолько престижный, но все-таки международный трофей. Всего же Чеберко сыграл 284 минуты в Кубке лиг-2024, выходя на поле в каждом из пяти матчей стадии плей-офф. А уже в октябре вся команда «Коламбус Крю» была удостоена аудиенции у 46-го президента США Джозефа Байдена.

Особо стоит отмечать, что болельщики «Коламбус Крю» в большинстве своем очень положительно относятся к Чеберко. В украинце им импонирует колоссальная работоспособность и желание всегда быть полезным, отрабатывая в обороне на все 100%. За это Евгению даже прощают некоторые ошибки. А еще фанаты команды из Огайо отмечают характер Чеберко, который не только доказал свой профессионализм, качественно выступая в момент, когда на его родине идет жестокая война с российскими оккупантами (известно, что во временно оккупированном россиянами Мелитополе осталась бабушка центрбека), но и после не самого убедительного своего начала в «Коламбус Крю» лично подошел к главному тренеру команды 47-летнему французу Вилфриду Нанси, чтобы обсудить с ним тактические нюансы игры, которые бы помогли Чеберко в лучшей степени использовать свои сильные качества и минимизировать влияние слабых.

В следующем сезоне Чеберко должен остаться в «Коламбус Крю», так как его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года, и в целом позициям украинского легионера в коллективе из Огайо ничего не угрожает.

Сергей Кривцов

Возраст: 33 года
Амплуа: центральный защитник
Клуб: «Интер Майами»
Статистика в MLS-2024: 23 матча, 1 гол (регулярный сезон)

Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Кривцов является главным старожилом среди всех украинских легионеров, принимавших участие в сезоне-2024 в MLS. Центральный защитник, на счету которого 34 матча в составе сборной Украины, переехал за океан еще в конце января минувшего года. Тогда Кривцов досрочно согласовал вопрос расторжения контракта с «Шахтером» и на правах свободного агента перебрался в «Интер Майами» – амбициозную команду, где на тот момент еще не было ни Месси, ни Суареса, ни Альбы, ни Бускетса.

Опытный Кривцов весьма уверенно стартовал в США, приняв участие в 26 матчах в рамках регулярного сезона-2023 в MLS. Однако в целом «цапли» крайне неудачно провели тот розыгрыш чемпионата, финишировали лишь на 14-м месте в Восточной конференции и, что логично, остались без возможности побороться в плей-офф за Кубок MLS.

Впрочем, в первом сезоне Кривцов без трофеев за океаном все-таки не остался. «Интер Майами», усилившись летом Месси и еще рядом звездных легионеров из Европы, в августе 2023-го выиграл Кубок лиг. Причем Кривцов в том успехе сыграл значимую роль – он провел все семь поединков, отличившись в них одной результативной передачей и реализовав свою попытку в серии послематчевых 11-метровых ударов в финале против «Нэшвилла» (1:1, 11:10 – по пенальти).

А вот сезон-2024 за океаном сложился для украинского центрбека уже не так успешно. Начинал Кривцов новый розыгрыш регулярного чемпионата MLS в статусе ключевого защитника «цапель», но в конце марта получил мышечную травму, которая вывела его из строя на полтора месяца. Затем украинец вернулся на поле и, казалось бы, отвоевал прежние позиции в коллективе, но осенью опять загремел в лазарет… В итоге Сергей помог «Интер Майами» стать лучшей командой регулярного сезона в MLS и стал обладателем Supporters' Shield, однако в плей-офф «цапли» сенсационно вылетели в первом же раунде, уступив «Атланте Юнайтед» (2:1, 1:2, 2:3).

Анализируя игру «Интер Майами», заокеанские эксперты приходят к общему мнению, что в команде были явные проблемы с защитой. «Цапли» в регулярном сезоне пропустили 49 мячей, хотя, например, «Остин» Александра Сватка, который в общей таблице занял лишь 18-е место и вообще не квалифицировался в плей-офф Кубка MLS, пропустил на мяч меньше – 48.

Во многом из-за этого в новом сезоне в «Интер Майами» ожидаются серьезные перемены. Еще в третьей декаде ноября стало известно, что у «цапель» в сезоне-2025 будет новый тренер: им, вместо ушедшего аргентинца Херардо Мартино, стал его соотечественник Хавьер Маскерано. Под «новую метлу» уже начали приниматься и кадровые решения – в частности, «Интер Майами» объявил о расставании с рядом футболистов первой команды, в число которых вошел и Кривцов. Несмотря на то, что у «цапель» была опция пролонгации контракта с украинцем еще на один год, пользоваться ею в Майами не пожелали, и предоставили экс-центрбеку «Шахтера» статус свободного агента.

По этой причине предсказать, где окажется Кривцов в следующем году достаточно сложно, хотя по информации, которая доносилась до автора этих строк, активный интерес к сотрудничеству с Сергеем возобновили представители греческой Суперлиги. Возможно, из этого что-то и «выгорит»…

P.S. Не исключено, что в сезоне-2025 в MLS украинских легионеров все-таки будет не меньше, чем в сезоне-2024, даже несмотря на уход Кривцова и его вероятное возвращение в Европу (если центрбек и вовсе не пожелает завершить карьеру). В частности, как сообщал ряд источников в последние дни, серьезный интерес к подписанию 20-летнего правого защитника «Ворсклы» и сборной Украины U-21 Ильи Крупского проявляет «Нью-Инглэнд Революшн». По имеющимся в открытом доступе данным, за украинца клуб из штата Массачусетс готов заплатить 3 миллиона в «твердой валюте» – ровно столько, сколько запрашивает руководство полтавского клуба…

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статьи эксклюзив Александр Сваток Евгений Чеберко Сергей Кривцов Major League Soccer (MLS) Коламбус Крю Интер Майами Остин (MLS)
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Richard Lewis
У вас замість розділу про Сватка ще раз повторюється абзац-преамбула. А розділ про Чеберячка названий «Олександр Сваток». Але то навряд чи хто помітить, бо кому той МЛС тре 🤣
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