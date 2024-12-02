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Major League Soccer
02 декабря 2024, 19:25 | Обновлено 02 декабря 2024, 19:27
1441
0

Интер Майами представил нового главного тренера

Хавьер Маскерано прибыл в Соединенные штаты Америки

02 декабря 2024, 19:25 | Обновлено 02 декабря 2024, 19:27
1441
0
Интер Майами представил нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний аргентинский специалист Хавьер Маскерано был официально представлен, как главный тренер «Интер» Майами.

Об этом сообщили в клубе на страницах социальной сети Instagram.

Маскерано назначен главным тренером «Интера» 26 ноября, но теперь коуч прибыл в расположение клуба.

Легендарный экс-игрок «Барселоны» будет тренировать бывших партнеров по каталонскому клубу: Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбу и Серхио Бускетса.

Также за «Интер» Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Соглашение с клубом Дэвида Бекхэма у наставника рассчитано до 2027 года.

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Хавьер Маскерано Major League Soccer (MLS) назначение тренера Интер Майами Лионель Месси Луис Суарес Сергей Кривцов Жорди Альба Серхио Бускетс Дэвид Бекхэм
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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