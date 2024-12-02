Интер Майами представил нового главного тренера
Хавьер Маскерано прибыл в Соединенные штаты Америки
40-летний аргентинский специалист Хавьер Маскерано был официально представлен, как главный тренер «Интер» Майами.
Об этом сообщили в клубе на страницах социальной сети Instagram.
Маскерано назначен главным тренером «Интера» 26 ноября, но теперь коуч прибыл в расположение клуба.
Легендарный экс-игрок «Барселоны» будет тренировать бывших партнеров по каталонскому клубу: Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбу и Серхио Бускетса.
Также за «Интер» Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов.
Соглашение с клубом Дэвида Бекхэма у наставника рассчитано до 2027 года.
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