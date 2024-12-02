Интер Майами представил нового главного тренера

40-летний аргентинский специалист Хавьер Маскерано был официально представлен, как главный тренер «Интер» Майами.

Об этом сообщили в клубе на страницах социальной сети Instagram.

Маскерано назначен главным тренером «Интера» 26 ноября, но теперь коуч прибыл в расположение клуба.

Легендарный экс-игрок «Барселоны» будет тренировать бывших партнеров по каталонскому клубу: Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбу и Серхио Бускетса.

Также за «Интер» Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Соглашение с клубом Дэвида Бекхэма у наставника рассчитано до 2027 года.