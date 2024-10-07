ФОТО. Украинский футболист встретился с президентом США

Украинский защитник Евгений Чеберко побывал в Белом доме и увиделся с президентом США Джо Байденом в рамках американской традиции, когда глава государства встречается с победителями основных спортивных лиг страны.

Чеберко в минувшем сезоне завоевал титул МЛС вместе с командой «Коламбус Крю».

Ранее Евгений рассказывал, что его бабушка осталась в оккупированном Мелитополе после полномасштабного вторжения россии.

