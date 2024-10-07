Major League Soccer07 октября 2024, 21:51 |
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ФОТО. Украинский футболист встретился с президентом США
Чеберко побывал в Белом доме
07 октября 2024, 21:51 |
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Украинский защитник Евгений Чеберко побывал в Белом доме и увиделся с президентом США Джо Байденом в рамках американской традиции, когда глава государства встречается с победителями основных спортивных лиг страны.
Чеберко в минувшем сезоне завоевал титул МЛС вместе с командой «Коламбус Крю».
Ранее Евгений рассказывал, что его бабушка осталась в оккупированном Мелитополе после полномасштабного вторжения россии.
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