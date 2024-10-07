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  4. ФОТО. Украинский футболист встретился с президентом США
Major League Soccer
07 октября 2024, 21:51 |
3797
0

ФОТО. Украинский футболист встретился с президентом США

Чеберко побывал в Белом доме

07 октября 2024, 21:51 |
3797
0
ФОТО. Украинский футболист встретился с президентом США
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

Украинский защитник Евгений Чеберко побывал в Белом доме и увиделся с президентом США Джо Байденом в рамках американской традиции, когда глава государства встречается с победителями основных спортивных лиг страны.

Чеберко в минувшем сезоне завоевал титул МЛС вместе с командой «Коламбус Крю».

Ранее Евгений рассказывал, что его бабушка осталась в оккупированном Мелитополе после полномасштабного вторжения россии.

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Евгений Чеберко Major League Soccer (MLS) Джо Байден российско-украинская война
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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