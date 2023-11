В резиновых ботинках. Капитан Фиорентины помог людям в затопленном городе

Капитан итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги помог людям выносить вещи из хижин в затопленном городе Кампи-Бизенцио, который находится в 11 километрах от Флоренции.

Вооружившись перчатками и резиновыми сапогами, 31-летний футболист лично отправился в городок с населением 46 тысяч человек, чтобы помочь пострадавшим людям. Как сообщает инсайдер Николо Скира, Кристиано Бираги провел в городе все утро понедельника. Напомним, еще вечером воскресенья он с «Фиорентиной» играл матч Серии А против «Ювентуса» (0:1).

Кампи-Бизенцио затопило в результате масштабного наводнения в Италии, из-за которого погибли уже по меньшей мере 6 человек. Еще 2 человека пропали без вести.

👏 Il giorno libero del capitano della #Fiorentina Cristiano #Biraghi, che si è recato a Campi Bisenzio per supportare in prima persona le popolazioni alluvionate. Armato di guanti e stivali ha passato il lunedì mattina a spalare il fango in prima persona. Chapeau pic.twitter.com/XrnZLsCZaf