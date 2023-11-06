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  4. В резиновых ботинках. Капитан Фиорентины помог людям в затопленном городе
Италия
06 ноября 2023, 17:28 |
558
0

В резиновых ботинках. Капитан Фиорентины помог людям в затопленном городе

Кристиано Бираги помогал людям носить вещи

06 ноября 2023, 17:28 |
558
0
В резиновых ботинках. Капитан Фиорентины помог людям в затопленном городе
Twitter. Кристиано Бираги

Капитан итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги помог людям выносить вещи из хижин в затопленном городе Кампи-Бизенцио, который находится в 11 километрах от Флоренции.

Вооружившись перчатками и резиновыми сапогами, 31-летний футболист лично отправился в городок с населением 46 тысяч человек, чтобы помочь пострадавшим людям. Как сообщает инсайдер Николо Скира, Кристиано Бираги провел в городе все утро понедельника. Напомним, еще вечером воскресенья он с «Фиорентиной» играл матч Серии А против «Ювентуса» (0:1).

Кампи-Бизенцио затопило в результате масштабного наводнения в Италии, из-за которого погибли уже по меньшей мере 6 человек. Еще 2 человека пропали без вести.

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Кристиано Бираги Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Николо Скира
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