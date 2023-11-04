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  4. ВИДЕО. Холанд травмировался в матче против Забарного. Что случилось?
Англия
04 ноября 2023, 20:17 |
1188
1

ВИДЕО. Холанд травмировался в матче против Забарного. Что случилось?

Эрлинг был заменен после первого тайма в поединке АПЛ с «Борнмутом»

04 ноября 2023, 20:17 |
1188
1
ВИДЕО. Холанд травмировался в матче против Забарного. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «горожан».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут.

Звездный норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд начал поединок с первых минут и был заменен после первого тайма на Фила Фодена.

В одном из эпизодов Эрлинг неудачно оступился, после чего захромал.

После завершения матча наставник «Ман Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о серьезности повреждения форварда:

«Это был вывих голеностопного сустава, мы не хотели с ним рисковать, он чувствовал себя некомфортно. Он вернется, может быть, во вторник, а может быть, в следующее воскресенье.

Во вторник, 7 ноября, «горожане» встретятся с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. В воскресенье, 12 ноября, подопечные Гвардиолы проведут матч АПЛ с «Челси».

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Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
а заголовок такий, наче Забарний нокаутував Ерлінга
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