ВИДЕО. Холанд травмировался в матче против Забарного. Что случилось?

4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «горожан».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут.

Звездный норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд начал поединок с первых минут и был заменен после первого тайма на Фила Фодена.

В одном из эпизодов Эрлинг неудачно оступился, после чего захромал.

После завершения матча наставник «Ман Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о серьезности повреждения форварда:

«Это был вывих голеностопного сустава, мы не хотели с ним рисковать, он чувствовал себя некомфортно. Он вернется, может быть, во вторник, а может быть, в следующее воскресенье.

Во вторник, 7 ноября, «горожане» встретятся с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. В воскресенье, 12 ноября, подопечные Гвардиолы проведут матч АПЛ с «Челси».

