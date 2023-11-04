ВИДЕО. Холанд травмировался в матче против Забарного. Что случилось?
Эрлинг был заменен после первого тайма в поединке АПЛ с «Борнмутом»
4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «горожан».
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут.
Звездный норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд начал поединок с первых минут и был заменен после первого тайма на Фила Фодена.
В одном из эпизодов Эрлинг неудачно оступился, после чего захромал.
После завершения матча наставник «Ман Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о серьезности повреждения форварда:
«Это был вывих голеностопного сустава, мы не хотели с ним рисковать, он чувствовал себя некомфортно. Он вернется, может быть, во вторник, а может быть, в следующее воскресенье.
Во вторник, 7 ноября, «горожане» встретятся с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. В воскресенье, 12 ноября, подопечные Гвардиолы проведут матч АПЛ с «Челси».
Confirmed Haaland was limping and was taken off due to injury concern pic.twitter.com/9hst8m0Awg— Alan Laurie (@Alan__Laurie) November 4, 2023
Pep Guardiola provides an update on Erling Haaland's injury...— Fantasy Premier League (@OfficialFPL) November 4, 2023
How does this impact your plans, #FPL managers? 🤔 pic.twitter.com/OGWvbY271p
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