Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркиньос стал первым в истории ПСЖ игроком с 300 победами за клуб
Франция
04 ноября 2023, 08:59 | Обновлено 04 ноября 2023, 09:21
146
0

Маркиньос стал первым в истории ПСЖ игроком с 300 победами за клуб

Юбилейной для капитана парижан стала победа над «Монпелье»

04 ноября 2023, 08:59 | Обновлено 04 ноября 2023, 09:21
146
0
Маркиньос стал первым в истории ПСЖ игроком с 300 победами за клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Капитан французского «ПСЖ» Маркиньос стал первым в истории клуба футболистом, который с парижанами выиграл 300 матчей.

Юбилейной для 29-летнего защитника стала победа над «Монпелье» со счетом 3:0 в 11-м туре чемпионата Франции в пятницу, 3 ноября.

Маркиньос пришел в «ПСЖ» летом 2013-го года и сыграл за французский клуб 446 матчей, в которых забил 41 гол и сделал восемь результативных передач. В составе парижан бразилец стал восьмикратным чемпионом Франции, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны и семикратным обладателем Суперкубка Франции.

По теме:
ПСЖ – Монпелье – 3:0. Мбаппе не забил. Видео голов и обзор матча
Мбаппе гениально пропустил мяч. ПСЖ разгромил Монпелье и вышел в лидеры
ПСЖ – Монпелье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ Маркиньос Лига 1 (Франция) Монпелье ПСЖ - Монпелье
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Футбол | 03 ноября 2023, 14:25 27
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?

Валерий Василенко – о грядущем отечественном класико

Ефим КОНОПЛЯ: «Все, что пишут в интернете о Пушиче, – правда»
Футбол | 04 ноября 2023, 02:12 3
Ефим КОНОПЛЯ: «Все, что пишут в интернете о Пушиче, – правда»
Ефим КОНОПЛЯ: «Все, что пишут в интернете о Пушиче, – правда»

Защитник «Шахтера» высказался о главном тренере своей команды

Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Бокс | 03.11.2023, 17:59
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 03.11.2023, 09:05
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Марино ПУШИЧ: «Это личное решение Луческу. В таком возрасте – достаточно»
Футбол | 03.11.2023, 23:37
Марино ПУШИЧ: «Это личное решение Луческу. В таком возрасте – достаточно»
Марино ПУШИЧ: «Это личное решение Луческу. В таком возрасте – достаточно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 14
Футбол
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
02.11.2023, 13:28 58
Война
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
03.11.2023, 05:25 4
Теннис
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 4
Футбол
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
02.11.2023, 13:10 10
Хоккей
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 49
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 44
Футбол
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
03.11.2023, 13:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем