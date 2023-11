Маркиньос стал первым в истории ПСЖ игроком с 300 победами за клуб

Капитан французского «ПСЖ» Маркиньос стал первым в истории клуба футболистом, который с парижанами выиграл 300 матчей.

Юбилейной для 29-летнего защитника стала победа над «Монпелье» со счетом 3:0 в 11-м туре чемпионата Франции в пятницу, 3 ноября.

Маркиньос пришел в «ПСЖ» летом 2013-го года и сыграл за французский клуб 446 матчей, в которых забил 41 гол и сделал восемь результативных передач. В составе парижан бразилец стал восьмикратным чемпионом Франции, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны и семикратным обладателем Суперкубка Франции.

300 - Marquinhos won tonight his 300th game in all competitions with Paris, becoming the first PSG player to reach that tally. Legend. pic.twitter.com/kcqCzftxvr