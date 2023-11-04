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Чемпионат Франции
ПСЖ
03.11.2023 22:00 – FT 3 : 0
Монпелье
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Франция
04 ноября 2023, 00:15 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:41
132
0

Мбаппе гениально пропустил мяч. ПСЖ разгромил Монпелье и вышел в лидеры

У победителей голами отличились Ли Кан Ин, Варрен Заир-Эмери, Витинья

04 ноября 2023, 00:15 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:41
132
0
Мбаппе гениально пропустил мяч. ПСЖ разгромил Монпелье и вышел в лидеры
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» выиграл у «Монпелье» со счетом 3:0.

У победителей голами отличились Ли Кан Ин, Варрен Заир-Эмери, Витинья.

В эпизоде с первым голом звездный форвард Килиан Мбаппе гениально пропустил мяч на корейца, и тот поразил цель.

«ПСЖ» набрал 24 очка и стал лидером чемпионата Франции. Второй идет «Ницца» (22 балла и игра в запасе).

Лига 1. 11-й тур, 3 ноября

ПСЖ – Монпелье – 3:0

Голы: Ли Кан Ин, 10, Заир-Эмери, 58, Витинья, 66

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Ли Кан Ин, 10 мин.

ГОЛ! 2:0. Заир-Эмери, 58 мин.

ГОЛ! 3:0. Витинья, 66 мин.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (ПСЖ).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ).
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Лига 1 (Франция) Монпелье чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Ли Кан Ин Варрен Заир-Эмери Витинья (ПСЖ) Килиан Мбаппе
Источник Sport.ua
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