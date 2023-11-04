Мбаппе гениально пропустил мяч. ПСЖ разгромил Монпелье и вышел в лидеры
У победителей голами отличились Ли Кан Ин, Варрен Заир-Эмери, Витинья
В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» выиграл у «Монпелье» со счетом 3:0.
У победителей голами отличились Ли Кан Ин, Варрен Заир-Эмери, Витинья.
В эпизоде с первым голом звездный форвард Килиан Мбаппе гениально пропустил мяч на корейца, и тот поразил цель.
«ПСЖ» набрал 24 очка и стал лидером чемпионата Франции. Второй идет «Ницца» (22 балла и игра в запасе).
Лига 1. 11-й тур, 3 ноября
ПСЖ – Монпелье – 3:0
Голы: Ли Кан Ин, 10, Заир-Эмери, 58, Витинья, 66
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Ли Кан Ин, 10 мин.
ГОЛ! 2:0. Заир-Эмери, 58 мин.
ГОЛ! 3:0. Витинья, 66 мин.
События матча
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