Мбаппе гениально пропустил мяч. ПСЖ разгромил Монпелье и вышел в лидеры

В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» выиграл у «Монпелье» со счетом 3:0.

У победителей голами отличились Ли Кан Ин, Варрен Заир-Эмери, Витинья.

В эпизоде с первым голом звездный форвард Килиан Мбаппе гениально пропустил мяч на корейца, и тот поразил цель.

«ПСЖ» набрал 24 очка и стал лидером чемпионата Франции. Второй идет «Ницца» (22 балла и игра в запасе).

Лига 1. 11-й тур, 3 ноября

ПСЖ – Монпелье – 3:0

Голы: Ли Кан Ин, 10, Заир-Эмери, 58, Витинья, 66

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Ли Кан Ин, 10 мин.

ГОЛ! 2:0. Заир-Эмери, 58 мин.

ГОЛ! 3:0. Витинья, 66 мин.