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Чемпионат Франции
ПСЖ
03.11.2023 22:00 – FT 3 : 0
Монпелье
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Франция
04 ноября 2023, 02:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 02:34
55
0

ПСЖ – Монпелье – 3:0. Мбаппе не забил. Видео голов и обзор матча

Парижская команда вышла на первое место

04 ноября 2023, 02:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 02:34
55
0
ПСЖ – Монпелье – 3:0. Мбаппе не забил. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11 тура чемпионата Франции ПСЖ дома принимал «Монпелье». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Две голевые передачи отдал защитник хозяев Ашраф Хакими.

Лига 1. 11 тур, 3

ПСЖ – Монпелье – 3:0

Голы: Ли Кан Ин, 10, Заир-Эмери, 58, Витинья, 66

ПСЖ: Доннарумма – Хакими (Солер, 78), Маркиньос (Эрнандес, 71), Шкриньяр, Мукиеле, Угарте, Ли Кан Ин (Витинья, 62), Заир-Эмери (Фабиан Руис, 77), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Гонсалу Рамуш, 62).

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (ПСЖ).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ).
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Лига 1 (Франция) Монпелье чемпионат Франции по футболу Килиан Мбаппе ПСЖ видео голов и обзор Ли Кан Ин Витинья (ПСЖ) ПСЖ - Монпелье Варрен Заир-Эмери
Источник Sport.ua
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