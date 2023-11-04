ПСЖ – Монпелье – 3:0. Мбаппе не забил. Видео голов и обзор матча

В матче 11 тура чемпионата Франции ПСЖ дома принимал «Монпелье». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Две голевые передачи отдал защитник хозяев Ашраф Хакими.

Лига 1. 11 тур, 3

ПСЖ – Монпелье – 3:0

Голы: Ли Кан Ин, 10, Заир-Эмери, 58, Витинья, 66

ПСЖ: Доннарумма – Хакими (Солер, 78), Маркиньос (Эрнандес, 71), Шкриньяр, Мукиеле, Угарте, Ли Кан Ин (Витинья, 62), Заир-Эмери (Фабиан Руис, 77), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Гонсалу Рамуш, 62).