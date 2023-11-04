Франция04 ноября 2023, 02:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 02:34
55
0
ПСЖ – Монпелье – 3:0. Мбаппе не забил. Видео голов и обзор матча
Парижская команда вышла на первое место
04 ноября 2023, 02:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 02:34
55
0
В матче 11 тура чемпионата Франции ПСЖ дома принимал «Монпелье». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Две голевые передачи отдал защитник хозяев Ашраф Хакими.
Лига 1. 11 тур, 3
ПСЖ – Монпелье – 3:0
Голы: Ли Кан Ин, 10, Заир-Эмери, 58, Витинья, 66
ПСЖ: Доннарумма – Хакими (Солер, 78), Маркиньос (Эрнандес, 71), Шкриньяр, Мукиеле, Угарте, Ли Кан Ин (Витинья, 62), Заир-Эмери (Фабиан Руис, 77), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Гонсалу Рамуш, 62).
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (ПСЖ).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 ноября 2023, 10:16 4
Известный тренер – о ситуации с Артемом Милевским
Футбол | 04 ноября 2023, 00:32 0
Хозяева поля поднялись на 6-е место в чемпионате Италии
Теннис | 03.11.2023, 05:25
Футбол | 03.11.2023, 12:56
Футбол | 03.11.2023, 22:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.11.2023, 13:10 10
02.11.2023, 06:36 23
02.11.2023, 15:38 5
03.11.2023, 13:07 3
02.11.2023, 17:21 3
02.11.2023, 01:46 1
03.11.2023, 19:22 44