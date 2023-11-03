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Чемпионат Франции
ПСЖ
03.11.2023 22:00 - : -
Монпелье
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Франция
03 ноября 2023, 06:20 |
14
0

ПСЖ – Монпелье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 3 ноября в 22:00 по Киеву

03 ноября 2023, 06:20 |
14
0
ПСЖ – Монпелье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября на «Парк де Пренс» пройдет матч 11-го тура Лиги 1 Франции, в котором «ПСЖ» встретится с «Монпелье». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда в прошлом сезоне получила серьезный удар. Мало того, что она сама в очередной раз вылетела из Лиги чемпионов уже в марте, в 1/8 финала, проиграв оба поединка Баварии, так еще и Ушастого взял Манчестер Сити, проект с другими амбициозными ближневосточными владельцами. Не исключено, что именно успех Гвардиолы и привел к решению заманить в Париж другого успешного экс-игрока и наставника Барселоны, Луиса Энрике. Тот, правда, на новом месте успел как раз в Лиге чемпионов получить 1-4, от Ньюкасла. Впрочем, других противников, и Боруссию, и Милан Мбаппе и компания обыграли в своей группе легко. Ну, а в Лиге 1 у них давно тренировки с повышенной ответственностью. И не лучший старт с обилием потерь очков не страшит: дистанция долгая, есть где компенсировать. Выиграв у Бреста, фаворит уже поднялся на 2-е место, причем до Ниццы всего 1 очко.

Монпелье

Клуб проводит очередной скромный сезон. В свое время, когда доминирование Лиона уже закончилось, а в столице еще не набрали обороты, в 2012-м году именно паладины выиграли чемпионство - единственный их подобный титул. Но довольно быстро после этого команда отошла на самые вторые роли. В прошлом сезоне, например, подопечные Мишеля Тер-Закаряна были только двенадцатыми. Сейчас еще и скандалы добавились. Сначала болельщики при счете 4-2 в пользу своих любимцев попали петардой во вратаря Клермон Фут. А потом опытный Мамаду Сако подрался прямо на тренировке с тренером, обидевшись, что его назвали плаксой. Сложно в таких условиях ждать успехов. Но, что парадоксально, в октябре, помимо скандального матча, выиграли по 3-0 у Лорьяна и Тулузы, и только Нанту уступили 0-2.

Статистика личных встреч

ПСЖ выигрывал последние матчи. Причем зачастую еще и немало забивая.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Мбаппе и компания дома обязаны выигрывать не минимально. Согласимся и поставим на хозяев при -1,5 гола (коэффициент - 1,77).

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ПСЖ Монпелье Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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