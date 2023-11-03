Франция03 ноября 2023, 15:40 | Обновлено 03 ноября 2023, 15:41
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ПСЖ – Монпелье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 ноября в 22:00 по Киеву матч Лиги 1
03 ноября 2023, 15:40 | Обновлено 03 ноября 2023, 15:41
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3 ноября на «Парк де Пренс» пройдет матч 11-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» встретится с «Монпелье».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице французского чемпионата «ПСЖ» занимает второе место с 21 очком, «Монпелье» идет 11-м с 11 баллами.
В прямом эфире поединок «ПСЖ» – «Монпелье» покажет телеканал MEGOGO.
ПСЖ – Монпелье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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