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Чемпионат Франции
ПСЖ
03.11.2023 22:00 - : -
Монпелье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
03 ноября 2023, 15:40 | Обновлено 03 ноября 2023, 15:41
48
0

ПСЖ – Монпелье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 ноября в 22:00 по Киеву матч Лиги 1

03 ноября 2023, 15:40 | Обновлено 03 ноября 2023, 15:41
48
0
ПСЖ – Монпелье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ – Монпелье

3 ноября на «Парк де Пренс» пройдет матч 11-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» встретится с «Монпелье».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице французского чемпионата «ПСЖ» занимает второе место с 21 очком, «Монпелье» идет 11-м с 11 баллами.

В прямом эфире поединок «ПСЖ» – «Монпелье» покажет телеканал MEGOGO.

ПСЖ – Монпелье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Монпелье смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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