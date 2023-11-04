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ATP
04 ноября 2023, 07:10 | Обновлено 04 ноября 2023, 07:51
396
0

Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2023

Последние 3 путевки достались Стефаносу Циципасу, Александру Звереву и Хольгеру Руне

04 ноября 2023, 07:10 | Обновлено 04 ноября 2023, 07:51
396
0
Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2023
ATP

3 ноября стали известны все 8 теннисистов, которые сыграют на Итоговом турнире АТР 2023.

Состав участников на заключительные соревнования года:

  • Карлос Алькарас
  • Новак Джокович
  • Янник Синнер
  • Даниил Медведев
  • Андрей Рублев
  • Стефанос Циципас
  • Хольгер Руне
  • Александр Зверев

АТР Finals 2023 пройдут с 12 по 19 ноября в Турине (Италия) на хардовых кортах в помещении.

В прошлом году победителем АТР Finas стал Новак Джокович, который в финале обыграл Каспера Рууда.

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Итоговый турнир ATP Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Янник Синнер Даниил Медведев Андрей Рублев Стефанос Циципас Хольгер Руне Александр Зверев
Источник Sport.ua
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