ATP04 ноября 2023, 07:10 | Обновлено 04 ноября 2023, 07:51
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Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2023
Последние 3 путевки достались Стефаносу Циципасу, Александру Звереву и Хольгеру Руне
04 ноября 2023, 07:10 | Обновлено 04 ноября 2023, 07:51
396
0
3 ноября стали известны все 8 теннисистов, которые сыграют на Итоговом турнире АТР 2023.
Состав участников на заключительные соревнования года:
- Карлос Алькарас
- Новак Джокович
- Янник Синнер
- Даниил Медведев
- Андрей Рублев
- Стефанос Циципас
- Хольгер Руне
- Александр Зверев
АТР Finals 2023 пройдут с 12 по 19 ноября в Турине (Италия) на хардовых кортах в помещении.
В прошлом году победителем АТР Finas стал Новак Джокович, который в финале обыграл Каспера Рууда.
With four former champions set to compete, the singles field for the 2023 #NittoATPFinals is officially set. 🤩— ATP Tour (@atptour) November 4, 2023
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