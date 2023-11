Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2023

3 ноября стали известны все 8 теннисистов, которые сыграют на Итоговом турнире АТР 2023.

Состав участников на заключительные соревнования года:

АТР Finals 2023 пройдут с 12 по 19 ноября в Турине (Италия) на хардовых кортах в помещении.

В прошлом году победителем АТР Finas стал Новак Джокович, который в финале обыграл Каспера Рууда.

