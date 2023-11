Усиление перед матчем с Шахтером. Педри восстановился от травмы

Ключевой полузащитник «Барселоны» Педри полностью восстановился от травмы квадратицепса, из-за которой он не играл с 20 августа.

Испанский полузащитник попадет в заявку «сине-гранатовых» на ближайший матч чемпионата Испании по футболу против «Реал Сосьедад», который состоится завтра, 4 ноября в 22:00.

Педри также может сыграть и в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против донецкого «Шахтера», который состоится 7 ноября (начало – в 19:45 по Киеву).

В нынешнем сезоне 20-летний игрок сборной Испании успел провести за «Барселону» 2 матча и забить 1 гол.

LATEST NEWS! @Pedri is fit and in the squad for #RealSociedadBarça! pic.twitter.com/TZVSY7iMTo