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  4. Усиление перед матчем с Шахтером. Педри восстановился от травмы
Испания
03 ноября 2023, 15:04 |
238
0

Усиление перед матчем с Шахтером. Педри восстановился от травмы

Полузащитник будет в заявке уже в следующем матче Ла Лиги

03 ноября 2023, 15:04 |
238
0
Усиление перед матчем с Шахтером. Педри восстановился от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Ключевой полузащитник «Барселоны» Педри полностью восстановился от травмы квадратицепса, из-за которой он не играл с 20 августа.

Испанский полузащитник попадет в заявку «сине-гранатовых» на ближайший матч чемпионата Испании по футболу против «Реал Сосьедад», который состоится завтра, 4 ноября в 22:00.

Педри также может сыграть и в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против донецкого «Шахтера», который состоится 7 ноября (начало – в 19:45 по Киеву).

В нынешнем сезоне 20-летний игрок сборной Испании успел провести за «Барселону» 2 матча и забить 1 гол.

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Барселона травма Шахтер Донецк Лига чемпионов Педри
Источник Twitter
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