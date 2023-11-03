Усиление перед матчем с Шахтером. Педри восстановился от травмы
Полузащитник будет в заявке уже в следующем матче Ла Лиги
Ключевой полузащитник «Барселоны» Педри полностью восстановился от травмы квадратицепса, из-за которой он не играл с 20 августа.
Испанский полузащитник попадет в заявку «сине-гранатовых» на ближайший матч чемпионата Испании по футболу против «Реал Сосьедад», который состоится завтра, 4 ноября в 22:00.
Педри также может сыграть и в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против донецкого «Шахтера», который состоится 7 ноября (начало – в 19:45 по Киеву).
В нынешнем сезоне 20-летний игрок сборной Испании успел провести за «Барселону» 2 матча и забить 1 гол.
LATEST NEWS! @Pedri is fit and in the squad for #RealSociedadBarça! pic.twitter.com/TZVSY7iMTo— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 3, 2023
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