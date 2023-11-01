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Лига чемпионов
01 ноября 2023, 18:58 | Обновлено 01 ноября 2023, 18:59
214
0

Один из лидеров Барселоны успеет восстановиться к матчу с Шахтером

Педри сможет сыграть уже против «Реал Сосьедада»

01 ноября 2023, 18:58 | Обновлено 01 ноября 2023, 18:59
214
0
Один из лидеров Барселоны успеет восстановиться к матчу с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Ключевой полузащитник «Барселоны» Педри успеет восстановиться ко второму матчу Лиги чемпионов против «Шахтера», который состоится 7 ноября (начало – в 19:45 по Киеву). Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации Педри сможет сыграть уже в ближайшем матче «Барселоны» в Ла Лиге против «Реал Сосьедада» 4 ноября.

Напомним, Педри получил травму квадрицепса еще в конце августа и с тех пор не играл. В нынешнем сезоне 20-летний игрок сборной Испании успел провести за «Барселону» 2 матча и забить 1 гол.

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Источник AS
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