Один из лидеров Барселоны успеет восстановиться к матчу с Шахтером

Ключевой полузащитник «Барселоны» Педри успеет восстановиться ко второму матчу Лиги чемпионов против «Шахтера», который состоится 7 ноября (начало – в 19:45 по Киеву). Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации Педри сможет сыграть уже в ближайшем матче «Барселоны» в Ла Лиге против «Реал Сосьедада» 4 ноября.

Напомним, Педри получил травму квадрицепса еще в конце августа и с тех пор не играл. В нынешнем сезоне 20-летний игрок сборной Испании успел провести за «Барселону» 2 матча и забить 1 гол.