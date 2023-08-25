Педри получил травму квадрицепса
Молодая звезда «Барсы» получила повреждение
20-летний испанский хавбек «Барселоны» Педри пропустит минимум полтора месяца. Игрок получил повреждение правого квадрицепса.
«Сине-гранатовые» не назвали сроков восстановления. Однако Mundo Deportivo пишет, что испанец пропустит минимум полтора месяца из-за травмы.
Отмечается, что вернуться на поле полузащитник сможет не раньше середины октября этого года.
Получивший травму Педри сыграл лишь в 55 матчах «Барселоны» из 92 при Хави.
В нынешнем сезоне испанский футболист сыграл два матча, в которых забил один гол.
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