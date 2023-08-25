Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Педри получил травму квадрицепса
Испания
25 августа 2023, 22:13 | Обновлено 25 августа 2023, 22:44
53
0

Педри получил травму квадрицепса

Молодая звезда «Барсы» получила повреждение

25 августа 2023, 22:13 | Обновлено 25 августа 2023, 22:44
53
0
Педри получил травму квадрицепса
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

20-летний испанский хавбек «Барселоны» Педри пропустит минимум полтора месяца. Игрок получил повреждение правого квадрицепса.

«Сине-гранатовые» не назвали сроков восстановления. Однако Mundo Deportivo пишет, что испанец пропустит минимум полтора месяца из-за травмы.

Отмечается, что вернуться на поле полузащитник сможет не раньше середины октября этого года.

Получивший травму Педри сыграл лишь в 55 матчах «Барселоны» из 92 при Хави.

В нынешнем сезоне испанский футболист сыграл два матча, в которых забил один гол.

По теме:
Реал Сосьедад не будет подписывать защитника Тоттенхэма
Уик-энд для легионеров сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона переподписала тер Штегена
Барселона Педри Хави чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Источник ФК Барселона
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Футбол | 25 августа 2023, 10:00 44
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри

Блогер Sport.ua Игорь Яслик считает, что норвежец пока недостаточно хорош для «Золотого мяча»

Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Футбол | 25 августа 2023, 12:10 0
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»

Совладелец «Интера» Майами уверен, что это комплимент для Лионеля и его партнеров

Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Футбол | 25.08.2023, 11:56
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
ВИДЕО. Андрес Иньеста забил первый гол за Эмирейтс из ОАЭ на 90+4 минуте
Футбол | 25.08.2023, 22:37
ВИДЕО. Андрес Иньеста забил первый гол за Эмирейтс из ОАЭ на 90+4 минуте
ВИДЕО. Андрес Иньеста забил первый гол за Эмирейтс из ОАЭ на 90+4 минуте
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Футбол | 25.08.2023, 19:58
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
23.08.2023, 20:15 13
Волейбол
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
23.08.2023, 21:11 5
Футбол
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
24.08.2023, 07:00 7
Футбол
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
24.08.2023, 04:46 4
Футбол
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
24.08.2023, 08:40 3
Футбол
Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд
Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд
24.08.2023, 13:40 18
Футбол
Украина уступила Польше в заключительном матче группового этапа
Украина уступила Польше в заключительном матче группового этапа
24.08.2023, 20:05 7
Волейбол
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
24.08.2023, 22:02 141
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем