Эрлинг Холанд – обладатель трофея имени Герда Мюллера

Сегодня, 30 октября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or).

23-летний норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем Герд Мюллер трофи-2023. Этот приз вручается лучшему бомбардиру сезона, забившему больше голов на клубном уровне и за национальную сборную.

Приз назван в честь выдающегося немецкого форварда Герда Мюллера, скончавшегося в августе 2021 года.

В прошлом сезоне Холанд провел за «горожан» 53 матча и забил 52 гола.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию.

