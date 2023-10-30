Другие новости30 октября 2023, 21:23 | Обновлено 30 октября 2023, 21:28
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Эрлинг ХОЛАНД: «Будет прекрасный вечер и много хорошего футбола»
Форвард «Манчестер Сити» – про церемонию награждения премией Золотой мяч 2023
30 октября 2023, 21:23 | Обновлено 30 октября 2023, 21:28
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями перед церемонией награждения премией Золотой мяч 2023.
«Думаю, это прекрасный вечер. Жду встреч со своими приятелями, так что будет прекрасный вечер и много хорошего футбола в одной комнате», – сказал Холланд.
Напомним, что церемония награждения премией Золотой мяч 2023 проходит сегодня, 30 октября, во французском Париже.
« It's going to be a great night! »— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
💬 Erling Haaland #ballondor pic.twitter.com/7yiExdQ27J
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