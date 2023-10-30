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30 октября 2023, 21:23 | Обновлено 30 октября 2023, 21:28
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0

Эрлинг ХОЛАНД: «Будет прекрасный вечер и много хорошего футбола»

Форвард «Манчестер Сити» – про церемонию награждения премией Золотой мяч 2023

30 октября 2023, 21:23 | Обновлено 30 октября 2023, 21:28
201
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Будет прекрасный вечер и много хорошего футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями перед церемонией награждения премией Золотой мяч 2023.

«Думаю, это прекрасный вечер. Жду встреч со своими приятелями, так что будет прекрасный вечер и много хорошего футбола в одной комнате», – сказал Холланд.

Напомним, что церемония награждения премией Золотой мяч 2023 проходит сегодня, 30 октября, во французском Париже.

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Золотой мяч Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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