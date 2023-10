Эрлинг ХОЛАНД: «Будет прекрасный вечер и много хорошего футбола»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями перед церемонией награждения премией Золотой мяч 2023.

«Думаю, это прекрасный вечер. Жду встреч со своими приятелями, так что будет прекрасный вечер и много хорошего футбола в одной комнате», – сказал Холланд.

Напомним, что церемония награждения премией Золотой мяч 2023 проходит сегодня, 30 октября, во французском Париже.

« It's going to be a great night! »



