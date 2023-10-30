30 октября в 21:45 по Киеву состоится церемония вручения футбольных наград в парижском театре Шатле.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2023 года.

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Фаворитами на получение Золотого мяча считаются Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами), Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).

Церемония вручения Золотого мяча 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция