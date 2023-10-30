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30 октября 2023, 07:35 | Обновлено 30 октября 2023, 08:04
304
0

Церемония вручения Золотого мяча 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 октября в 21:45 яркое футбольное шоу в парижском театре Шатле

30 октября 2023, 07:35 | Обновлено 30 октября 2023, 08:04
304
0
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

30 октября в 21:45 по Киеву состоится церемония вручения футбольных наград в парижском театре Шатле.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2023 года.

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Фаворитами на получение Золотого мяча считаются Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами), Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).

Церемония вручения Золотого мяча 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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