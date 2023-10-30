Другие новости30 октября 2023, 07:35 | Обновлено 30 октября 2023, 08:04
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Церемония вручения Золотого мяча 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 октября в 21:45 яркое футбольное шоу в парижском театре Шатле
30 октября 2023, 07:35 | Обновлено 30 октября 2023, 08:04
304
0
30 октября в 21:45 по Киеву состоится церемония вручения футбольных наград в парижском театре Шатле.
France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2023 года.
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Фаворитами на получение Золотого мяча считаются Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами), Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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