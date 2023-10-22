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Шеффилд Юнайтед
21.10.2023 22:00 – FT 1 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
22 октября 2023, 00:15 | Обновлено 22 октября 2023, 00:18
98
0

Манчестер Юнайтед вырвал победу у аутсайдера в гостях на 77-й минуте

Игра завершилась со счетом 2:1

22 октября 2023, 00:15 | Обновлено 22 октября 2023, 00:18
98
0
Манчестер Юнайтед вырвал победу у аутсайдера в гостях на 77-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ между клубами «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Счет в матче на 28-й минуте закрыл Скотт Мактоминей. Спустя 6 минут хозяева сравняли счет благодаря реализованному пенальти Оливера Макберни.

Гостям все-таки удалось вырвать победу. На 77-й Диого Далот забил 2-й гол для «МЮ».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ. У команді 15 очков после 9 туров. У «Шеффилда» 1 пункт и последнее 20-е место.

АПЛ. 9-й тур. 21 октября

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: МакБерни, 34 (пен.) – Мактоминей, 28, Далот, 77

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Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Диогу Далот Скотт Мактоминей
Источник Sport.ua
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