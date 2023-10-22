Манчестер Юнайтед вырвал победу у аутсайдера в гостях на 77-й минуте
Игра завершилась со счетом 2:1
21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ между клубами «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».
Счет в матче на 28-й минуте закрыл Скотт Мактоминей. Спустя 6 минут хозяева сравняли счет благодаря реализованному пенальти Оливера Макберни.
Гостям все-таки удалось вырвать победу. На 77-й Диого Далот забил 2-й гол для «МЮ».
Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ. У команді 15 очков после 9 туров. У «Шеффилда» 1 пункт и последнее 20-е место.
АПЛ. 9-й тур. 21 октября
Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 1:2
Голы: МакБерни, 34 (пен.) – Мактоминей, 28, Далот, 77
Full-time at Bramall Lane. #SHUMUN || @PremierLeague pic.twitter.com/6pbmkXxW0X— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 21, 2023
Three points on the road! 🧳✔️#MUFC || #SHUMUN— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023
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