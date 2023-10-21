Мудрик и Зинченко сыграют с первых минут в лондонском дерби
Матч начнется в 19:30
Сегодня, 21 октября, проходит 9-й тур Английской премьер-лиги. В центральном матче тура «Челси» на Стемфорд Бридж будет принимать «Арсенал».
Начало лондонского дерби намечено в 19:30 по киевскому времени.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко уже традиционно начнет матч с первых минут. Вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик также выйдет в стартовом составе своей команды.
После восьми сыгранных матчей «Арсенал» занимает четвертое место в АПЛ с 20 очками, а «Челси» занимает одиннадцатое место с одиннадцатью очками в активе.
Your Chelsea side today! 🔵@ParimatchUK | #CheArs pic.twitter.com/RwOj8EL6kM— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 21, 2023
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) October 21, 2023
🧱 Saliba at the back
💯 Martinelli racks up 100th Premier League appearance
🔙 Saka returns
Let's do this, Gunners 👊 pic.twitter.com/iNlnXRzIDA
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