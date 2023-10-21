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  4. Мудрик и Зинченко сыграют с первых минут в лондонском дерби
Англия
21 октября 2023, 18:37 |
440
1

Мудрик и Зинченко сыграют с первых минут в лондонском дерби

Матч начнется в 19:30

21 октября 2023, 18:37 |
440
1
Мудрик и Зинченко сыграют с первых минут в лондонском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Мудрик и Зинченко

Сегодня, 21 октября, проходит 9-й тур Английской премьер-лиги. В центральном матче тура «Челси» на Стемфорд Бридж будет принимать «Арсенал».

Начало лондонского дерби намечено в 19:30 по киевскому времени.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко уже традиционно начнет матч с первых минут. Вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик также выйдет в стартовом составе своей команды.

После восьми сыгранных матчей «Арсенал» занимает четвертое место в АПЛ с 20 очками, а «Челси» занимает одиннадцатое место с одиннадцатью очками в активе.

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Александр Зинченко Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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Владислав Рейский
неожиданно, но интересно
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