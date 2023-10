Мудрик и Зинченко сыграют с первых минут в лондонском дерби

Сегодня, 21 октября, проходит 9-й тур Английской премьер-лиги. В центральном матче тура «Челси» на Стемфорд Бридж будет принимать «Арсенал».

Начало лондонского дерби намечено в 19:30 по киевскому времени.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко уже традиционно начнет матч с первых минут. Вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик также выйдет в стартовом составе своей команды.

После восьми сыгранных матчей «Арсенал» занимает четвертое место в АПЛ с 20 очками, а «Челси» занимает одиннадцатое место с одиннадцатью очками в активе.

