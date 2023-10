Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча

Несколько дней назад Карим Бензема публично выступил в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Это вызвало негативную реакцию во французском обществе.

Сегодня министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией «Братья мусульмане».

После этого французский сенатор Валери Буайе потребовала лишить Бензема французского гражданства и Золотого мяча, если слова Дарманена подтвердятся.

«Мы не можем смириться с тем, что французский человек с двойным гражданством, известный во всем мире, может таким образом опозорить и даже предать нашу страну», – заявила Буайе.

❗️Official: Valérie Boyer, French senator has asked for the withdrawal of Benzema's Ballon d'Or as well as his French nationality if the accusations concerning his link with the Muslim Brotherhood are proven true. Statement reads: "We cannot accept that a French dual national,… pic.twitter.com/Ze5xikc1bJ